06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Nouma'dan RvP açıklaması!

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Nouma'dan RvP açıklaması!
Van Persie'nin dün oynanan derbide yaptığı hareket yıllar önce yaşanan Nouma vakasını akıllara getirdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'ın efsane ismi Pascal Nouma, açıklamalarda bulundu.
Nouma'dan RvP açıklaması! Nouma'dan RvP açıklaması! Nouma'dan RvP açıklaması!

Hollandalı oyuncu Robin Van Persie'nin, Dusko Tosic ile yaşadığı olay sırasında elini şortunun içine sokması büyük tepki gördü. Yaşanan bu olay yıllar önce Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'nın aldığı 7 aylık cezayı akıllara getirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pascal Nouma, "Dün maçı işlerimden dolayı, İstanbul dışında seyrettim. RvP, maçın başından beri farklı şeyleri kovaladı durdu. Sonuçta kendi çapında başarılı oldu. Maçtan sonra telefonum susmadı, RvP tombala yapmış, hatta bonus olarak diliyle de bir şeyler yapmış. Herkes benim fikrimi soruyor. Önce şunu belirtmek isterim, ben hiçbir sporcunun benim aldığım 7 aylık ceza gibi bir cezayı almasını istemem, benim futbol hayatımı bitirdiler. İki hareket arasında hiçbir fark yok. Eğer bu düzen renkler için farklı çalışıyorsa, ya RvP'ye de aynı cezayı verirler ya da TFF ve Yıldırım Demirören, benden özür diler. Beni linç etmişlerdi." ifadelerini kullandı.

HABER1903

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