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Alman siyasetçilerin iki yüzlülüğü

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Alman siyasetçiler yaklaşan seçimlerin korkusuyla Türkiye'de darbe girişimi olduğunu hatırladı.
Alman siyasetçilerin iki yüzlülüğü
Alman siyasetçilerin iki yüzlülüğü Alman siyasetçilerin iki yüzlülüğü Alman siyasetçilerin iki yüzlülüğü

Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Meclis'i ziyaret edecek. 

Alman siyasetçiler, seçim yaklaşınca ülkelerindeki 3 milyon gurbetçi Türk'ü hatırladı. Bunun için de Türkiye'de darbe girişimi olduğunu 7 ay sonra anlayabildiler!

Federal Parlamento, sözde Ermeni soykırımı yalanını tanıdı. Almanya başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm eli kanlı terör örgütlerine kucak açtı. 

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Şimdiyse bombalanan Meclis'i ziyaret ederek Türkiye ile dostluklarını kanıtlayacaklar. 

Merkel'in ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı'na tarihi sözleri, dünya basınında da geniş yer bulmuştu. 

Alman Şansölyesi'nin İslam'ı terörle anmak istemesine sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İslam'ın bir barış dini' olduğunu söyleyip Merkel'i uyardı. 

Merkel de yaklaşan seçimler öncesi Almanya'daki 3 milyon Türk'ün oyuna çok ihtiyacı olduğunu bildiğinden Türkiye'yi ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçi Türkler tarafından büyük oranda desteklendiğini bilen Merkel bu hamlesiyle Almanya'daki oylara talip olduğunu gösterdi.

Merkel'in bir yandan firari vatan hainleri Zekeriya Öz ve Can Dündar'a sahip çıkması bir yandan da Türkiye'nin yanında görünmesi Alman iki yüzlülüğü olarak tarihe geçti.

Bu iki yüzlülüğe AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk çok sert tepki gösterdi. Külünk, Almanya'nın terör örgütlerine sahip çıkmasına ve Alman vakıflarının faaliyetlerine dikkat çeken önemli tespitler yaptı.

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