Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Başakşehir'e kupada elenmelerinin üzüntüsünü yaşarken, hakem hatalarının bir kez daha yaşanması sonrasında isyan bayrağını sonuna kadar açtı.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Karabükspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır'ın yaptığı hatalar, maçın sonucunu da Cim Bom'un aleyhine şekilde etkilemişti. Seleznyov'un, Carole ile mücadelesinde kendini yere atmasına Çakır tereddütsüz penaltı çalmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Dursun Özbek, hemen telefonla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i aramış ve hakem kararlarıyla ilgili şikayetlerini iletmişti.
İki kritik an...
Aradan sadece kısa bir zaman geçti ve bu kez de Başakşehir sınavında Mete Kalkavan, rakibin ilk golü öncesinde ofsaytı görmemiş, Josue'ye kasti dirsek atan Emre Belözoğlu'na da sadece sarı kart vermekle yetinmişti.
Bunun ardından daha da sinirlenen Özbek'in, bu kez Demirören'le yüzyüze konuşacağı ve Galatasaray'a yapılan bu hataların artık son bulmasını isteyeceği öğrenildi.
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Galatasaray TFF'ye gidiyor!
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Başakşehir'e kupada elenmelerinin üzüntüsünü yaşarken, hakem hatalarının bir kez daha yaşanması sonrasında isyan bayrağını sonuna kadar açtı.
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