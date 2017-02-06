Caner Erkin, nafakayı faiziyle ödedi

Milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçen yıl 29 Ocak'ta İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşandı.



Mahkeme, Caner Erkin'in Asena Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Ünlü futbolcu, boşanmadan bir yıl sonra, 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da Şükran Ovalı ile nikah masasına oturdu.



'HABER SUNMAM'



Asena Atalay, sunuculuk yaptığı magazin programında 'Caner'in evlilik haberini sunmam' diyerek evliliğe olan tepkisini gösterdi. Bununla yetinmeyen Asena Atalay, evliliğe olan ilk ciddi tepkisini ise Caner Erkin'i icraya vermekle gösterdi.



Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen Caner Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri süren Asena Atalay, İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, Şubat 2016 ile Ocak 2017 arasındaki 12 aylık yoksulluk nafakası olan 120 bin lira ve 5 bin liralık faizi ödenmesi için Caner Erkin hakkında icra takibi başlatmıştı.



İKİNCİ İCRA TAKİBİ BAŞLATTI



Nafaka borcunu elden ve banka yoluyla faiziyle birlikte ödediğini ileri süren Caner Erkin borca itiraz etmişti. Ancak daha sonra Caner Erkin, Asena Atalay'a ödeyeceği 120 bin TL tutarındaki nafakayı faiziyle birlikte 132 bin 500 TL olarak 20 Ocak'ta ödedi.



Ünlü futbolcu hakkında Asena Atalay oğlunun eğitim, sağlık, tatil giderlerini Caner Erkin'in karşılamadığı gerekçesiyle 461 bin TL'lik ikinci bir icra takibi başlattı. Caner Erkin bu borca da itiraz etmişti.