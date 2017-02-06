06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Voleybol topu içinde bomba! Facia önlendi

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Voleybol topu içinde bomba! Facia önlendi
Dargeçit'te içerisine patlayıcı tuzaklanmış 3 tüp, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.
Voleybol topu içinde bomba! Facia önlendi Voleybol topu içinde bomba! Facia önlendi Voleybol topu içinde bomba! Facia önlendi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi. 

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi. 

ŞIRNAK'TA 5 PKK'LI TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 

TSK, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 

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