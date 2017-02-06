Voleybol topu içinde bomba! Facia önlendi

Dargeçit'te içerisine patlayıcı tuzaklanmış 3 tüp, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.

ŞIRNAK'TA 5 PKK'LI TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.