HDP'nin Vatan ve Cumhuriyet kavramları varmış

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP referandum kampanyasını başlattı. HDP’nin kampanyasında kullandığı sloganda ‘ortak vatan’ ve ‘demokratik cumhuriyet’ vurguları sanki milletle dalga geçmek için kullanılmış.
Daha önce Hayır diyeceğini açıklayan HDP, bugün Çağlayan, Figaro Düğün salonunda kampanyalarını anlattı.
"ORTAK VATAN İÇİN HAYIR"
HDP "Demokratik Cumhuriyet Ortak Vatan İçin HAYIR!" sloganını kullanacak.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPANLAR VATAN VE CUMHURİYET DİYOR
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan eş başkanları dahil parti üyesi binlerce kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.