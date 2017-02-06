06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:03Öğle 13:25İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 88.124 -0.30
  • Altın: 144,665 -0.23
  • Dolar: 3,6705 -0.60
  • Euro: 3,9404 -1.11

HDP'nin Vatan ve Cumhuriyet kavramları varmış

»
HDP, başkanlık referandumu için sloganını açıkladı. HDP’nin sloganı “Demokratik cumhuriyet ortak vatan için HAYIR” oldu.
HDP'nin Vatan ve Cumhuriyet kavramları varmış
HDP'nin Vatan ve Cumhuriyet kavramları varmış HDP'nin Vatan ve Cumhuriyet kavramları varmış HDP'nin Vatan ve Cumhuriyet kavramları varmış

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP referandum kampanyasını başlattı. HDP’nin kampanyasında kullandığı sloganda ‘ortak vatan’ ve ‘demokratik cumhuriyet’ vurguları sanki milletle dalga geçmek için kullanılmış.

Daha önce Hayır diyeceğini açıklayan HDP, bugün Çağlayan, Figaro Düğün salonunda kampanyalarını anlattı.

"ORTAK VATAN İÇİN HAYIR"

HDP "Demokratik Cumhuriyet Ortak Vatan İçin HAYIR!" sloganını kullanacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPANLAR VATAN VE CUMHURİYET DİYOR

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan eş başkanları dahil parti üyesi binlerce kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'nin referandum kampanyası başlıyorAK Parti'nin referandum kampanyası başlıyorAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, referandum kampanyasının bir hafta içinde başlatacaklarını açıkladı.
HDP'nin Vatan ve Cumhuriyet kavramları varmışHDP'nin Vatan ve Cumhuriyet kavramları varmışHDP, başkanlık referandumu için sloganını açıkladı. HDP’nin sloganı “Demokratik cumhuriyet ortak vatan için HAYIR” oldu.
Ak Partili isimden bomba CHP açıklamasıAk Partili isimden bomba CHP açıklamasıTBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,katıldığı canlı yayın programında " İlk 4 madde değişikliğini CHP'nin istediğini" açıkladı.
İşte MHP'nin referandumdaki yol haritasıİşte MHP'nin referandumdaki yol haritasıMHP, referandum sürecindeki yol haritasını belirlemek için Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerini toplayacak.
Erdoğan sahaya inmeli mi? Adil Gür'den ilk yorumErdoğan sahaya inmeli mi? Adil Gür'den ilk yorumGenel seçimleri bilen tek isim Adil Gür referandum sürecini değerlendirdi. Gür'e göre kararsızların oyu "evet" olacak.
'Hayır' diyen partilerinden İstifa ettiler!'Hayır' diyen partilerinden İstifa ettiler!Demokrat Parti Gaziosmanpaşa İlçe Yönetimi, referandum sürecinde parti genel merkezinin almış olduğu “HAYIR” kararına katılmadıklarını açıklayarak istifa ettiler.
  • Hangi parti referandumda ne oy kullanacak?05 Şubat 2017 Pazar 16:00
  • DSP'nin referandumdaki kararı belli oldu05 Şubat 2017 Pazar 14:00
  • Başbakan Yıldırım: Uyan artık uyan!05 Şubat 2017 Pazar 13:49
  • Huber Köşkü'nde sürpriz zirve05 Şubat 2017 Pazar 11:14
  • Meral Akşener'in referandum sonucu tahmini05 Şubat 2017 Pazar 10:36
  • Bahçeli çağrı yaptı! Olağanüstü toplanıyorlar05 Şubat 2017 Pazar 09:08
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmen bombaladı!05 Şubat 2017 Pazar 09:02
  • CHP'li Elif Doğan Türkmen istifa etti05 Şubat 2017 Pazar 08:54
  • AK Parti'de referandum seferberliği05 Şubat 2017 Pazar 08:22
  • Bakan Işık'tan Yunan Bakan'a sert tepki05 Şubat 2017 Pazar 07:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri