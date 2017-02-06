06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:03Öğle 13:25İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 88.124 -0.30
  • Altın: 144,665 -0.23
  • Dolar: 3,6705 -0.60
  • Euro: 3,9404 -1.11

Bir 'Selfie' çekti diye 'terörist' oldu!

»
Bir 'Selfie' çekti diye 'terörist' oldu!
Almanya Başbakanı Merkel'in yanında fotoğraf çektiren Suriyeli mülteci Anas Modamani başına gelenler yüzünden zor günler geçiriyor.
Bir 'Selfie' çekti diye 'terörist' oldu! Bir 'Selfie' çekti diye 'terörist' oldu! Bir 'Selfie' çekti diye 'terörist' oldu!

 Aşırı sağcıların hedefi haline gelen Modamani montajlarla yapılan fotoğraflarda terör saldırılarının sorumlusu olarak gösteriliyor. Modamani şimdi Facebook'a dava açıyor.

2015 yılının Eylül ayında, Suriyeli mülteci Anas Modamani, Almanya'nın en sembolik "Selfie"lerinden birini çekti. Şansölye Angela Merkel'in Berlin'deki sığınmacıların kaldığı barınaklara yaptığı ziyarette bu şansı yakalamıştı. Fotoğrafı da Almanya'da 1 milyondan fazla sığınmacıya izin verilme kararının önemini vurgulayan bir simge haline gelmişti.
 
Fakat fotoğraf ayrıca Modamani'yi aşırı sağcıların komplo teorilerinin hedefi haline getirdi. Sahte hikayeler ve montajlı fotoğraflarla önce onu Mart 2016'da Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarıyla, ardından Aralık ayında Berlin Noel pazarındaki saldırıyla ilişkilendirdiler. Bir başka resimde ise evsiz bir adama yapılan bir saldırıda olağan şüphelinin o olduğu iddia edildi. 
 
ŞİMDİ HEDEFİ: FACEBOOK
 
Facebook'a dava açacak olan Modamani'nin avukatı Chan-jo Jun, "Facebook yalnızca yazılı olarak belirtilen URL'leri siler. Tüm paylaşımların silinmesi için savaşıyoruz" dedi.
 
Facebook'u yalnızca kullanıcılar tarafından bildirilen belirli sahte veya yasadışı mesajları silmekle değil, aynı zamanda ağda arama yapan ve bu içeriğe yapılan diğer tüm örneklemeleri kaldıran özel filtrelere zorlamak istiyor. Avukat Jun, Facebook'un müvekkiline saldıran sahte yayınları sildiğini iddia etmesine rağmen, geçen hafta birçok görüntünün halen sitede bulunduğunu belirtti. 
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump 'din savaşı' istiyor!Trump 'din savaşı' istiyor!ABD Başkanı Trump'ın 20 Ocak'tan bu yana aldığı kararlar uluslararası toplumda pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.
Bir 'Selfie' çekti diye 'terörist' oldu!Bir 'Selfie' çekti diye 'terörist' oldu!Almanya Başbakanı Merkel'in yanında fotoğraf çektiren Suriyeli mülteci Anas Modamani başına gelenler yüzünden zor günler geçiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump federal yargıcı suçladıABD Başkanı Donald Trump federal yargıcı suçladıABD Başkanı Donald Trump, yedi ülkeye getirdiği seyahat yasağını engelleyen yargıcı hedef tahtasına koydu.
Arabistan tarihinde bir ilk!Arabistan tarihinde bir ilk!Kadınlara yönelik yasaklarla sık sık gündeme gelen Suudi Arabistan'da ilk kez Kadınlar Günü kutlandı.
İki ülkede çığ felaketi: 140'dan fazla ölü!İki ülkede çığ felaketi: 140'dan fazla ölü!Afganistan ve Pakistan'da şiddetli kar ve yağmur çığ felaketlerine neden oldu. İki ülkede 140'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Trump'ın icraatları korkuttu!Trump'ın icraatları korkuttu!ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturur oturmaz aldığı kararlar korkuttu. İşte 2021 senaryoları..
  • Fransız askerler silahlarını çaldırdı!06 Şubat 2017 Pazartesi 08:53
  • Trump'ın danışmanları ile gizli gizli görüşmüşler06 Şubat 2017 Pazartesi 08:43
  • Trump'tan İran'a çok ağır ifadeler06 Şubat 2017 Pazartesi 08:35
  • Esed rejimine ait savaş uçağı Halep'te düştü06 Şubat 2017 Pazartesi 07:45
  • Fransız askerler silahlarını çaldırdı!06 Şubat 2017 Pazartesi 00:10
  • İsrail'den bir skandal daha!05 Şubat 2017 Pazar 23:54
  • Trump'tan yeni hamle05 Şubat 2017 Pazar 23:51
  • iPhone Hindistan'ı tercih etti05 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Filipinler'de belediye başkanına bombalı saldırı05 Şubat 2017 Pazar 14:56
  • Trump'ın yeni yasasına protesto!05 Şubat 2017 Pazar 14:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri