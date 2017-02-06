Bir 'Selfie' çekti diye 'terörist' oldu!

Aşırı sağcıların hedefi haline gelen Modamani montajlarla yapılan fotoğraflarda terör saldırılarının sorumlusu olarak gösteriliyor. Modamani şimdi Facebook'a dava açıyor.

2015 yılının Eylül ayında, Suriyeli mülteci Anas Modamani, Almanya'nın en sembolik "Selfie"lerinden birini çekti. Şansölye Angela Merkel'in Berlin'deki sığınmacıların kaldığı barınaklara yaptığı ziyarette bu şansı yakalamıştı. Fotoğrafı da Almanya'da 1 milyondan fazla sığınmacıya izin verilme kararının önemini vurgulayan bir simge haline gelmişti.



Fakat fotoğraf ayrıca Modamani'yi aşırı sağcıların komplo teorilerinin hedefi haline getirdi. Sahte hikayeler ve montajlı fotoğraflarla önce onu Mart 2016'da Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarıyla, ardından Aralık ayında Berlin Noel pazarındaki saldırıyla ilişkilendirdiler. Bir başka resimde ise evsiz bir adama yapılan bir saldırıda olağan şüphelinin o olduğu iddia edildi.



ŞİMDİ HEDEFİ: FACEBOOK



Facebook'a dava açacak olan Modamani'nin avukatı Chan-jo Jun, "Facebook yalnızca yazılı olarak belirtilen URL'leri siler. Tüm paylaşımların silinmesi için savaşıyoruz" dedi.



Facebook'u yalnızca kullanıcılar tarafından bildirilen belirli sahte veya yasadışı mesajları silmekle değil, aynı zamanda ağda arama yapan ve bu içeriğe yapılan diğer tüm örneklemeleri kaldıran özel filtrelere zorlamak istiyor. Avukat Jun, Facebook'un müvekkiline saldıran sahte yayınları sildiğini iddia etmesine rağmen, geçen hafta birçok görüntünün halen sitede bulunduğunu belirtti.

