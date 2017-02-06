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Müsteşar Tekin'den milyonlarca öğrenciye müjde!

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Müsteşar Tekin'den milyonlarca öğrenciye müjde!
Müfredatın hafiflediği müjdesini veren Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin "Gereksiz, 'Seviyemizin üstünde' diyeceğiniz, birçok şey yeni müfredatta olmayacak." dedi.
Müsteşar Tekin'den milyonlarca öğrenciye müjde! Müsteşar Tekin'den milyonlarca öğrenciye müjde! Müsteşar Tekin'den milyonlarca öğrenciye müjde!

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle Erzurum'da katıldığı törende öğrencilere, "Sizi belki en mutlu edecek şeylerden bir tanesi müfredatımız hafifletildi. Gereksiz, 'Seviyemizin üstünde' diyeceğiniz, birçok şey yeni müfredatta olmayacak. Daha hafif olacak" diye müjde verdi. 

Milli Eğitim Müsteşarı Doç.Dr. Yusuf Tekin, özellikle son 12-13 yılda Türkiye'de 50-60 kişilik kalabalık sınıflar bulunmadığını söyledi. Şimdi Türkiye ortalamasının 20'li rakamlarda olduğunu hatırlatan Yusuf Tekin, özellikle arazi ve imar sorunları nedeniyle 2010 yılında programa alındığı halde çivi çakılmadık atıl yatırımlar bulunduğunu belirtti. Daha sonra protokol ile birlikte Fen Lisesi'nin 9'uncu sınıfına giren Müsteşar Tekin, öğrencilerden kendilerini yetiştirmelerini ve çok çalışmalarını istedi. Yusuf Tekin, öğrencilere şunları söyledi: 

BAŞARI RAHATLAMANIZA BAĞLI

"Dersleriniz kadar önemli olan başka bir şey daha var. Siz sadece öğrenci değil, aynı zamanda bir insansınız. Gönlümüz istiyor ki her çocuğumuz okul derslerinin yanında yeteneklerine göre sosyal, sanatsal, sportif, kültürel herhangi bir aktivite ile ilgilensin. Biz Milli Eğtim Bakanlığının bu yeni dönemdeki en önemli çabalarından biri bu. Çünkü başarılı olmanız rahatlamanıza bağlı."

Öğrencilere gazeteleri okuyup okumadıklarını soran Müsteşar Yusuf Tekin, yaklaşık bir aydır Türkiye'de kamuoyunun ve özellikle öğretmenlerle eğitimcilerin müfredatı tartıştığını hatırlattı. Yeni müfredatın en önemli özelliğinin öğrencilere okul dışında yeteneklerini geliştirmeleriyle alakalı imkanlar sunacağına dikkati çeken Yusuf Tekin şöyle devam etti:

"Bu günlük hayatımızda ne işimize yarayacak? Artık öğrendiğiniz her şeyin günlük hayatta nasıl ve nerelerde kullanacağınız, ne işe yarayacağını mutlaka müfredatın içerisinde göreceksiniz, öğreneceksiniz. Sizi belki en mutlu edecek şeylerden bir tanesi müfredatımız hafifletildi. Şimdi bu gereksiz, seviyemizin üstünde diyeceğiniz, bir çok şey yeni müfredatta olmayacak. Daha hafif olacak. Ama size kötü bir haberim var. Bu anlattıklarım sizi hiç ilgilendirmiyor. Biz 5 ve 9'dan başlayacağız önümüzdeki Eylül ayından itibaren. Siz 9, önümüzdeki sene 10'uncu sınıf olacaksınız. Mevcut müfredatımız la devam edeceksiniz. Ben hepinize hayırlı uğurlu başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum."

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