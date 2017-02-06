06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Petek: FETÖ yeni bir yapılanma içinde olabilir

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TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, FETÖ’nun hala deşifre edilip temizlenemediğini, yeni bir yapılanma içinde olabileceklerini söyledi.
Petek: FETÖ yeni bir yapılanma içinde olabilir
Petek: FETÖ yeni bir yapılanma içinde olabilir Petek: FETÖ yeni bir yapılanma içinde olabilir Petek: FETÖ yeni bir yapılanma içinde olabilir

Petek, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Darbe Komisyonu raporunu anlattı. Üç ana bölümden oluşan raporun ilk bölümünde FETÖ’ün 1967 yıllarından 15 Temmuz’a kadar olan yapılanma sürecinin işlendiğini belirten Petek, ikinci bölümde ise 15 Temmuz darbe girişimini anlattıklarını, üçüncü ve son bölümde de tedbir ve önerilerin dile getirildiğini kaydetti. Petek özetle şunları söyledi:

AMAÇ DARBE DEĞİL KAOS

Görülen amaç, darbeden ziyade ülkeyi kaosa sürüklemek. bugün bir Suriye’de, Irak’ta neler yaşanıyorsa, Türkiye’de de aynısının yaşanmasını sağlamak. Türkiye’de kargaşa hâkim kılınacak. Alevi - Sünni kavgası, Kürt - Türk kavgası çıkarılacak. Sağcı - solcu çatışması veya yaşam tarzı çatışmaları çıkarılacak.

1982’lerde harp okullarında özel sınıfların açıldığı, özel sınıflarda FETÖ’nün yetiştirdiği elemanların okutulmaya başladığı, 15 Temmuz darbesinde 11 önemli generalin 1982’de açılan bu sınıflarda okuduğu tespitler arasında. 17 - 25 Aralık’tan sonraki süreçte gerçekten PKK ile dirsek teması kurmaya başladığı, emniyet genel müdürlüğü bünyesinde paralel yapı unsuru olarak görülüp o gün için ihraç edilmeyen ama Güneydoğuya gönderilen FETÖ mensubu emniyet makamlarının Güneydoğu ve Doğu’da bulunduğu süreçte yaptığı çalışmalarda PKK’nın faaliyetlerine güç verecek şekilde iş birliği yaptıkları, hatta silah aktarma eylemlerinden istihbaratta bu çalışmaları gizlemeye ört bas etmeye varan işbirliklerinin olduğu görülüyor.

SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKARILMALI

Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması lazım. Bu girişime destek veren, darbe gerçekleşmiş olsaydı başbakan, cumhurbaşkanı, bakan olarak görevlendirileceklere bakıldığında siyasi ayağı şu partidir, A veya B partisidir diyeceğimiz bir yapıdan bahsedemiyoruz. Belgelere baktığımızda siyasi Kanada ilişkin bir bilgiye ulaşılamadı.

YENİ BİR YAPILANMA İÇİNDE OLABİLİRLER

Artık Fetullah Gülen’in deşifre olmasından dolayı, oluşturulacak yeni bir yapılanmanın çekirdeğini oluşturan isimler sorusu da ortada... Masonik yapılanmayı andıran yerleri var. Üst düzey örgüt üyelerinin birbirleriyle yatay ilişkileri yok. Ben bunu üzüm salkımı diye ifade ediyorum. Hepsi aynı salkıma bağlı ama, üçle  beşli gruplar halindeler.

- Gülen’in CIA ile mali ve siyasi açıdan ilişkide olduğuna ilişkin kuşkular var...  CİA görevlileri ona sahip çıkıyor ve dışarıya gönderilmesine izin vermiyorlar. Konuşmasından korkuluyor, sadece Türkiye değil başka ülkelerde de yapılanmaları var. Talimatlar alınıp veriliyor. CIA bunları hep kontrol etmiş.

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