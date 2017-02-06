KOSGEB desteklerinde 'önce iş yeri' kuralı kalktı

KOSGEB, destek başvurusu yapanlara 'Önce iş yerini aç sonra desteği al' şartı koşuyordu. Birçok girişimci adayının sikayetçi olduğu bu kural artık kalktı. İşte detaylar...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, girişimcilik destek programındaki düzenlemeye dair açıklamada bulundu.

Daha önce faizsiz kredi veya hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcinin öncelikle iş yerini açması gerekiyordu. Yeni düzenleme bunun ortadan kalktığını ifade eden Biçer, ''1 Şubat'ta başlayan yeni süreçle birlikte daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvuru yapma şartını yürürlükten kaldırdık. Yeni süreçte girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB'e müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı.'' dedi.

90 GÜN SÜRE VERİLİYOR



Uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Biçer, oluşturulan kurullar tarafından işletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini anlattı.



Biçer, başvurusu onaylanan girişimci adaylarının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerektiğinin altını çizerek, bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvurularının reddedileceğini vurguladı.

EN FAZLA 3 BAŞVURU

Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru yapılabileceğini işaret eden Biçer, "Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında, girişimci adayının başvuru hakkı kayboluyor ve bir girişimci bu destek programından yalnızca bir kez faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

İŞ YERİ KURUP BAŞVURANLARIN DURUMU



Biçer, Girişimcilik Destek Programında yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini kuran, ancak KOSGEB'e müracaat etmeyen girişimcilerin de en geç 31 Aralık 2017'ye kadar başvurarak, programdan faydalanabileceklerine değindi.

Biçer, bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilere onay verilmesi yönünde karar alındığını ifade etti.