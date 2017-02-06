Referandumda gurbetçi oyları belirleyici olacak

AK Parti Yurtdışı SKM Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yurtdışında 57 ülkede sandık kurulacağını belirterek, “Bu seçimlerde tahminen 3 milyon 50 binin üzerinde bir seçmen olacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

57 ülkede sandık kurulacağını belirten Yeneroğlu, “Gelecek oylar doğrudan referandumu etkileyecek” dedi. Yurtdışında son seçimlerde 2 milyon 980 bin seçmenin olduğunu belirten Yeneroğlu, “Bu seçimlerde tahminen 3 milyon 50 binin üzerinde bir seçmen olacak. Bu da Türkiye ile mukayese ettiğiniz zaman, Türkiye'deki seçmenin yüzde 6,5'una tekabül ediyor” dedi.



REFERANDUMDA BELİRLEYİCİ OLACAK



Bu referandumun diğer seçimlerden farklı olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Yurtdışındaki oylar, parlamento seçimlerinde, illere dağılıyordu. Şimdi ise gelecek oylar doğrudan referandumun neticesine ciddi etki yapacak. Yurtdışındaki 3 milyon oy, bu referandum sürecinde ciddi bir ağırlığa sahip. Bu oyların ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve buna göre çalışmalarımıza hazırlanıyoruz” diye konuştu.

57 ÜLKEDE SANDIK KURULACAK

Yeneroğlu, “Son seçimlerde 54 ülkede sandık kurulmuştu. Şimdi 57 ülkede organizasyonumuzu yapıp sahada var olacağız. Son seçimlerde, yurtdışındaki oyların yüzde 60'ını aldık. Milletimizin basiretine güveniyoruz, çalışmalarımızı buna göre hazırlıyoruz” şeklinde konuştu. “Yurtdışında sandık sayıları artacak, oy kullanılması daha da kolaylaşacak” diyen Yeneroğlu, “Vatandaş istediği konsoloslukta oy kullanabilecek. Eskiden bu mümkün değildi. Mesela Köln Konsolosluğu'na mı kayıtlı sadece orada oyunu kullanabiliyordu. Artık böyle değil” dedi.



KAMPANYA İÇİN 2 HAFTA SONUMUZ VAR



Referandum ile ilgili taleplerinin olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Talepleri, Dışişleri Bakanlığı'na ve YSK'ya bildirdik. Eğer 9 Nisan'da referandum olacaksa Almanya'da muhtemelen 20 Mart'ta sandıklar açılacak. 14 günlüğüne sandıklar açılacak ve 2 hafta sonumuz olacak. Geçen seçimlerde 3 hafta sonumuz vardı. Yurtdışında bu çok önemli. Çünkü seçmen sandık mahalline ortalama 10 - 200 km uzaklıkta” ifadesini kullandı.



SEÇMENİ HEYECANLANDIRACAĞIZ



Yeneroğlu, “Son seçimlerdeki katılım ortalaması Batı Avrupa'yı ele aldığımızda yüzde 46'ydı. Bu ciddi bir rakam. Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım yüzde 34'tü. Bizden sonra en fazla katılım sağlayan İtalyan diasporası. Ve vatandaş sandığa gitmek için ortalama 50 km yol gitmek zorunda. Bu da seçmeni bir anlamda heyecanlandırmakla ve mobilize etmekle oluyor. Yurtdışında yaşayan insanımızın büyük ekseriyetinin anavatana olan aidiyet hissini biliyoruz, ülkemizin bekası için varlığını ortaya koyacak. Yurtdışındaki seçmenlerin bazıları hayatlarında ilk kez 2015 yılında oy kullandı" dedi.



GENÇLERE ÖZEL KAMPANYA



Referandumda daha çok gencin oy kullanması teşvik edilecek. Yurtdışı seçmen içerisindeki 30 yaş altı gençlerin oranı yüzde 30 civarında. Bu genç kitle içerisinde oy kullananların oranı ise yüzde 20'nin altında. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Flamanca, Arapça ve Kürtçe 7 dilde tanıtım materyali hazır. Akademi camiası için 40-50 sayfalık daha kapsamlı metinler, gençler için ise daha soft bir kampanya hazırlanacak. Twitter, Facebook gibi sosyal medya ağları etkin kullanılacak. Posta ile broşür gönderilecek, özel klipler hazırlanacak.