CHP'den ilginç çıkış: Referandumdan sonraki gün...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından Meclisin yeni bir aşamaya girdiğini bildirdi.

Anayasa değişikliğinin ikinci turunda TBMM Genel Kurulunu yöneten Meclis Başkanvekilinin, bir referandum olduğu için hiçbir gruba söz vermeyeceğini söylemesine rağmen teşekkür konuşması yapıldığını belirten Özel, "Oylama sonucu ilan edildiği andan itibaren Mecliste bir hukuksuzluk, bir propagandanın startının Meclis kürsüsünden verilmesi gibi sıkıntılı durumla karşılaştık." diye konuştu.

"Çiçeğimiz, çikolatamızla gideceğiz"

Özel, CHP olarak, "hayır" çıkması durumunda, referandumun ertesi günü AK Parti teşkilatlarına, Mecliste AK Parti ve MHP Grubuna, çiçek ve çikolatalarıyla gideceklerini, "Dün halk karar verdi, büyük tehlikeden kurtulduk, artık kutuplaşmanın, gerilimin zamanı değil, sandığı okuyun, halk parlamentoya, parlamenter sisteme sahip çıktı, gelin bu sistemi birlikte güçlendirelim. Kucaklaşalıp, rejim tartışmalarını ortadan kaldıralım." diyeceklerini anlattı.

Evet cephesinin, karşı tarafın yüzüne bakamayacağı sözler söylememesi gerektiğini ifade eden Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ı, özür dilemeye, sözlerini düzeltmeye davet ettiklerini belirtti.