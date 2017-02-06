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Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!

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Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!
'ByLock'u kullandığı tespit edilen emniyet mensuplarına yönelik operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı.
Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi! Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi! Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de, FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandığı tespit edilen emniyet mensuplarına yönelik operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Böylece operasyonun başından bu ana gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve aralarında bazıları daha önce görevlerinden ihraç edilmiş emniyet müdürü, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 40 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

HAMZA YAKALANDI

Öte yandan adliyeye sevk edilen zanlılar arasında, örgüt üyelerinin telefonlarına "ByLock" programını yüklediği belirlenen "Hamza"kod adlı M.S'nin de bulunduğu öğrenildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 36 şüpheli, 20 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

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