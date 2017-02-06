Çanakkale'de 3.deprem! İstanbul ve İzmir'de hissedildi

AFAD, Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde saat 13.58’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Çanakkale'de bugün saat 13.58'de merkez üssü Ayvacık açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu deprem de İstanbul, İzmir dahil çevredeki bir çok kentte hissedildi. AFAD ise bu depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı



BUGÜN 2 DEPREM DAHA OLMUŞTU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstütüsü’nden alınan bilgiye göre bugün saat 06.51’de merkez üssü Ayvacık Gülpınar Köyü açıkları Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İkinci deprem 26 dakika sonra



İlk depremin ardından aynı noktada 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha oldu. 07.17'de meydana gelen deprem, bölgedeki korkuyu artırdı.



58 artçı sarsıntı



Çanakkale’nin dışında Muğla, Aydın, İzmir ve Bursa’da da hissedilen, yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından, 10.31’e kadar 58 artçı sarsıntı oldu.

4 kişi yaralandı

Korku ve paniğe yolaçan depremde insanlar açık alanlara çıktı. Yıkıcı etki yapan deprem evlere zarar verdi, 4 kişi yaralandı.

Çok sayıda ev hasar gördü

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, "Yukarıköy 4 yaralı, 50’ye yakın hasarlı ev var. Diğer köylerden Çamköy’de 4 hasarlı ev, Babakale’de 1, Koyunevi’nde 1, Gülpınar’da 7, Kızılkeçeli’de 5, Tuzla’da 4, Balabanlı’da 2, Bademli’de 8 ve Ahmetçe’de 2 hasarlı ev" dedi.