Varlık Fonu nedir? İşte tüm soruların cevapları

Türk Hava Yolları (THY), Ziraat Bankası, Borsa İstanbul gibi birçok dev kamu kuruluşu Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Peki Türkiye Varlık Fonu ne zaman kuruldu, varlık fonu nedir, ne işe yarar?

Türkiye Varlık Fonu'nun, 300 milyar dolar ile ülke fonları büyüklüğünde ilk 20'ye girmesi bekleniyor.Uluslararası para sistemi ve finans sektöründe önem kazanan varlık fonu, dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılıyor.

Ülkemizde de 26 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Bağımsız denetime tabi olacak Türkiye Varlık Fonu, büyük ölçekli ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak yatırımlara uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman oluşturacak.

Çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen varlık fonları, genellikle bütçe fazlalarından oluşuyor. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bunu 4 şekilde kullanabilir; harcamaları artırır, mevcut vergi yükünü düşürür, borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir ve bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır. Böylelikle yabancı finansal varlıkları satın alıp gelirini artırmaya çalışarak gelecek kuşakların refah içinde yaşamasına katkı sağlar.



Dünyanın birçok ülkesinde var



Ulusal Varlık Fonları Enstitüsü'nden (SWFI) derlenen verilere göre, dünyanın en büyük 15 varlık fonunun toplamda 10 trilyon 793,5 milyar dolar değerinde kaynağı bulunuyor. ABD'den Social Security Trust Funds, 2 trilyon 813 milyar dolarlık fon büyüklüğüyle sıralamada başı çekerken, bunu 1 trilyon 918 milyar dolarla Japonya'dan Government Pension Invesment Fund takip ediyor.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin, büyüklüğünün 300 milyar dolara ulaşabileceğini belirtmişti. Türkiye Varlık Fonu'nun, 300 milyar dolar ile ülke fonları büyüklüğünde ilk 20'ye girmesi bekleniyor.



Varlık Fonu'na devredilen şirketler



Başbakanlıktan, Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği bildirildi. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği, uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi.

Varlık Fonu'na aktarılan şirketler şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), THY'nin yüzde 49.12'si ile Halkbank'ın yüzde 51.11'i Varlık Fonu'na devredildi.

Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu taşınmazlar devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmeye devam edecek.



Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi 26 Ağustos 2016 tarihinde kuruldu.

Türkiye Varlık Fonu, büyük projelerin finanse edilmesi, kısa vadeli ekonomik şokların ve finansal piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmaların etkilerinin en aza indirilmesi noktasında sigorta görevi üstlenecek.