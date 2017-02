Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş

Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 4 yaşındaki oğlu Asım Eren'le olaydan bir hafta önce çekilen video herkesin yüreklerini dağladı.

Konya'da dizine oturtup sohbet ettiği, evladına neden kendisinden ayrılmak zorunda olduğunu açıklamaya çalıştığı görülüyor. Şehit Safitürk'ün, "Oyuncak değil, seni istiyorum. Beni bırakıp gitme" diyen oğlundan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 4 yaşındaki oğlu Asım Eren, büyüyünce "babası gibi kahraman olmak" istiyor.



Olayın ilk gününden itibaren metanetini koruyan, tüm zamanını 4 yaşındaki oğlu Asım Eren ile geçiren şehidin eşi Ayşegül Safitürk'e, Anadolu Ajansının haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı 2016 Yıllığı hediye edildi.





Yıllığın kapağındaki babasının fotoğrafına eliyle işaret eden küçük Asım Eren, "Benim babam" diyerek mutlu oldu. "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Babam gibi kahraman olacağım" karşılığını veren Asım Eren, uzun süre baktığı fotoğrafı öpüp sevdi.



Kaymakam Safitürk'ün ailesini görmek için geldiği Konya'da eşi tarafından çekilen videoda şehidin, oğluyla yaptığı sohbet görülüyor. Şehit Safitürk, dizine oturtup konuştuğu evladına, neden kendisinden ayrılmak zorunda olduğunu açıklamaya çalışıyor.



Safitürk, videoda oğluna "Canım oğlum, ilk fırsatta tekrar geleceğim. İşim var. Gitmezsem olmaz. Para kazanamayız. Oyuncak alamayız. Gezemeyiz. Sana çorap aldık. Bunların hepsi çalıştığım için oldu. Yine ilk fırsatta geleceğim" diyor.



Oğlunun "Nasıl oynayacağım, burada hiç arkadaşım yok ki?" demesi üzerine Safitürk, "Okula gitmen lazım. Annen var." karşılığını veriyor.



"Küçücük yaşında hemen büyümek zorunda kaldı"



Şehit Safitürk'ün, "Oyuncak değil, seni istiyorum. Beni bırakıp gitme" diyen oğlundan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.



Eşiyle telefonda son görüşmesinde, oğlunun "Anne ben büyüdüm artık, babam gittiği için ağlamayacağım" sözlerini duyunca duygulanan şehit Safitürk'ün "Ah yavrum, küçücük yaşında hemen büyümek zorunda kaldı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



"Acısını değil, gururunu aklıma getirmeye çalışıyorum"



Olayın ardından ilk günlerde oğlunun, daha önce sürekli görüştüğü babasının sesini duymak istediğini ifade eden Safitürk, evladının, her akşam uyumadan önce konuştuğu babasının aramasını günlerce beklediğini dile getirdi.



Oğlunun artık her şeyin farkında olduğunu belirten Safitürk, şunları kaydetti:



"Beni hiç yalnız bırakmıyor. Evimizde eşim için bir hatıra odası oluşturacağız. Evladım kahraman babasını tam anlamıyla tanıyacak. Eşim vatanını, milletini çok seven, bu uğurda ailesini bile ikinci plana atabilen gerçek bir vatanseverdi. Muhammet Fatih, 12 Eylül, oğlum 28 Şubat doğumlu. Oğlumun en son doğum gününde eşim yine vatanı ve milleti için ter döküyordu. Doğum gününü kutlarken babasını televizyonda gören Asım Eren, hemen ekranın başına koşmuştu.



Eşim, şehit ailelerinin her zaman metanetini korumalarını ve dik durmalarını isterdi. Bana her zaman 'Güçlü olmalısın' dediği için elimden geldiğince acısını değil, gururunu aklıma getirmeye çalışıyorum. Şimdi bir yarım şehit, diğer yarım yetim... Rabb'imin Kur'an'da müjdelerle bahsettiği şehit eşi olmak ve yine pek çok ayetle Rabb'imin koruması altına alınan yetimin annesi olmak... Türkiye'nin dört bir yanından dualar ediliyor, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, bana güç veriyorlar."