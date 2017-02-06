06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:03Öğle 13:25İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 88.044 -0.39
  • Altın: 145,303 0.21
  • Dolar: 3,6762 -0.45
  • Euro: 3,9420 -1.07

Niğde'de esrarengiz köpük! Izgaralardan taştı

»
Niğde'nin Bor İlçesi'nde dere yatağında oluşan, suyun aktığı kanalların ızgaralarından sokaklara taşan köpüğün nedeni araştırılıyor.
Niğde'de esrarengiz köpük! Izgaralardan taştı
Niğde'de esrarengiz köpük! Izgaralardan taştı Niğde'de esrarengiz köpük! Izgaralardan taştı Niğde'de esrarengiz köpük! Izgaralardan taştı

İlçe merkezinden geçen dere yatağında biriken, suyun geçtiği kanalların ızgaralarından sokaklara taşan köpük, evlerin önlerini, yolları ve bazı araçları kapladı.

Kanal çevresinde oturanların durumu bildirmesi üzerine Bor Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlenen köpük, dere yatağı ve kanal havalandırmalarından bir süre sonra yeniden yükseldi.

5crh4_1486381807_8877.jpg

İNCELENİYOR

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Enver Özdemir, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Bor'da dere yatağı boyunca inceleme yaptıklarını söyledi.

Köpüren kanalın farklı noktalarından numune aldıklarını belirten Özdemir, "Su numunelerini yetkilendirilmiş laboratuvarlara göndererek, öncelikle içerisinde kimyasal, biyolojik parametrelerin ne olduğunun tespit edilmesi istedik. Köpüklenmenin neyden kaynaklandığı, etkilerinin ne olduğuyla ilgili açıklama yapmak şimdilik doğru olmaz." dedi.

8pqxc_1486381882_1906.jpg

FOSFOR YÜZEYE ÇIKMIŞ OLABİLİR

Sonuçlar geldikten sonra daha sağlıklı açıklama yapabileceklerini dile getiren Özdemir, "İlk gözlemlerimize göre, hava sıcaklığının etkisiyle dip çamurda meydana gelen fosforun yüzeye çıkma hadisesinin bunda etkili olabileceğini düşünüyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile de görüşüldü. Halk sağlığına olan etkilerinin tespit edilmesi noktasında onlar da sudan numune aldı." ifadelerini kullandı.

w4ppb_1486381855_5391.jpg

Vatandaşlardan Ramazan Ertan ise yetkililerden köpük olayına çözüm bulmasını isteyerek, "Bahçeler, tarlalar bu suyla sulanıyor. Köpük akıyor deremizden. Bizim geleceğimiz, her şeyimiz toprak." diye konuştu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Taksim’de cami projesine onay verildi!Taksim’de cami projesine onay verildi!İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim’e cami projesine onay verdi.
4 yıldır saklıyor! 2 bin 500 lira verdiler vermedi4 yıldır saklıyor! 2 bin 500 lira verdiler vermediBalıkesirli minibüs şoförü, bir bankanın ATM cihazından çektiği kesim hatalı 5 liralık banknotu, dört yıldır saklıyor.
Ertem: Varlık Fonu denetime kapalı değildirErtem: Varlık Fonu denetime kapalı değildirCumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Libya'dan Türkiye'ye müjde!Libya'dan Türkiye'ye müjde!Libyalı 12 belediyi başkanı ve iş adamları heyetti, İstanbul OSB başkanlığını ziyaret etti. Heyet, İslam ülkelerinin kurtuluşunun Türkiye'nin güçlenmesiyle sağlanacağını ifade etti
Poliste 'Saral' alarmı!Poliste 'Saral' alarmı!İstanbul Beykoz'da bir restoranda babasının katili Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kurtulmuş açıkladı: işte AK Parti'nin sloganıKurtulmuş açıkladı: işte AK Parti'nin sloganıBaşbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında AK Parti'nin kampanya sloganını açıkladı.
  • Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!06 Şubat 2017 Pazartesi 15:24
  • Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:20
  • Niğde'de esrarengiz köpük! Izgaralardan taştı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:02
  • Çanakkale'de 3.deprem! İstanbul ve İzmir'de hissedildi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:38
  • Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!06 Şubat 2017 Pazartesi 14:16
  • Müsteşar Tekin'den milyonlarca öğrenciye müjde!06 Şubat 2017 Pazartesi 13:54
  • Terörist başı Gülen'den yeni talimat06 Şubat 2017 Pazartesi 13:45
  • Türk askeri bunu ilk kez yaptı! Kardak'ta gözdağı06 Şubat 2017 Pazartesi 13:34
  • Korsan sorti06 Şubat 2017 Pazartesi 13:30
  • Voleybol topu içinde bomba! Facia önlendi06 Şubat 2017 Pazartesi 13:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri