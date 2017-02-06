06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi

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Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi
Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi.
Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi

Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi. Soruşturma savcılığının İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edeceği öğrenildi. 

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