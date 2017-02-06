06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Çerkezköy'de 'ağır koku' paniği!

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Çerkezköy'de 'ağır koku' paniği!
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden ilçeye yayılan ağır kokular paniğe neden oldu.
Çerkezköy'de 'ağır koku' paniği! Çerkezköy'de 'ağır koku' paniği! Çerkezköy'de 'ağır koku' paniği!

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden ilçeye yayılan ağır kokular paniğe neden oldu. Bir kamyonun atık boşalttığı iddia edilirken, alınan numuneler incelenmeye gönderildi.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyazsu Sokak'ta bir kamyonun boş araziye atık boşaltması ardından çevreye yayılan ağır kokular, mahalle sakinleri arasında korkuya neden oldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü, belediye ve GAZDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler vidanjör yardımıyla alanı yıkayarak temizlerken, kimyasal atıldığı iddia edilen kanalizasyon hattına boşalttı.

KİMYASALIN NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediklerini belirterek, "Dökülen kimyasalın ne olduğu henüz belli değil, yayılan koku da ilçeyi etkisi altına aldı. Asit ya da yağ değil, solvent içerikli bir madde. Kimyasalı analize gönderdik. Analiz sonucunda kanalizasyona atılan ve Çerkezköy'de bir çok noktada hissedilen keskin pis kokunun ne olduğu anlaşılacak" dedi.

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