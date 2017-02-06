06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü

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Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü
Van'da etkili olan Sibirya soğukları Erçek Gölü'nün yüzeyini tamamen dondururken, balıkçı tekneleri ise gölde mahsur kaldı.
Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan Sibirya soğukları, Van'da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Soğuk hava ile birlikte birçok baraj, gölet ve dereler donarken, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve 99 kilometrekare alana sahip olan Erçek Gölü’nün yüzeyi tamamen donunca, balıkçıların tekneleri de göl içerisin mahsur kaldı.

Erçek Gölü'nde balıkçılık yapan Kenan Gencer isimli balıkçı, yaşının 36 olduğunu bu yaşına kadar gölün böyle donduğu görmediğini söyledi. Daha önceleri belli bir kısımlarının donduğunu ifade eden Gencer, "Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Van'da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hal böyle olunca gördüğünüz gibi Erçek Gölü de dondu. Göl donunca teknelerimizde mahsur kaldı.

Tekneleri buradan çıkaramayınca ağlarımıza da gidemiyoruz. Çünkü göl tamamen dondu. Gölün bu yaşıma kadar böyle donduğunu ilk kez gördüm. Büyüklerimizden hep duyardık. Bu göl en son 30 yıl önce böyle donmuştu diyorlardı. 30 yıl aradan sonra bu yıl donduğunu kendi gözlerimizle gördük. Bizim geçim kaynağımız burası. Ekmek teknemiz buzlar içerinde kaldı. Ne edelim Allah'tan geldi. Artık tek yapacağımız havaların ısınması için Allah'a dua etmek" dedi.

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