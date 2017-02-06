Poliste 'Saral' alarmı!

Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), sağlık kontrolü için öğle saatlerinde 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saral, yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılarak hastane önünde bekletilen zırhlı araca bindirildi.
Saral, buradan Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada, Saral'ın üzerindeki çelik yelek dikkat çekti.
Beykoz Anadolu Hisarı'nda 30 Ocak'taki silahlı saldırıda 58 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksarıoğlu hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin, İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral gözaltına alınmıştı. Saral, babasının yerini hasımlarına Büyüksarıoğlu'nun söylediğini iddia etmişti.