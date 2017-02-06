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Libya'dan Türkiye'ye müjde!

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Libya'dan Türkiye'ye müjde!
Libyalı 12 belediyi başkanı ve iş adamları heyetti, İstanbul OSB başkanlığını ziyaret etti. Heyet, İslam ülkelerinin kurtuluşunun Türkiye'nin güçlenmesiyle sağlanacağını ifade etti
Libya'dan Türkiye'ye müjde! Libya'dan Türkiye'ye müjde! Libya'dan Türkiye'ye müjde!

İstanbul OSB başkanlığını ziyaret eden, Libyalı 12 belediyi başkanı ve iş adamları heyeti, "İslam ülkelerinin kurtuluşu, Türkiye’nin güçlenmesine bağlı. Recep Tayyıp Erdoğan için dua ediyoruz. İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğini ancak o sağlayabilir" ifadelerini kullandı. 

Libya’yı temsilen 12 Belediye Başkanı ve İşadamları heyetti istanbulda işbirliğinin güçlendirmesi ve ortak çalışmalar yapmak üzere ziyaretlerde bulundu.  İstanbul Organize Sanayi Bölge Başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya ilgi yoğun oldu.

Libya da daha önce iş yapan firmalar başta olmak üzere tüm işadamlarını Libya ya davet eden Belediye Başkanları Türk firmalarının ülkelerine davet etti.

Türkiye’nin her dönemde Libya halkına sahip çıktığını belirten Cupra Belediye Başkanı Fuadül Mehdi Raşid; “ Türk firmalarının  bize çok büyük katkısı oldu. Yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye geri dönen firmaların  yeniden Libya’ya dönüp yarıda bıraktığı işleri tamamlamalarını temenni ediyoruz. Bizde burada bulunan tüm belediye başkanları   olarak,  yarım kalan işlerin dönüp tamamlanmasını bekliyoruz.

Toplantıya katılan belediye başkanları, daha önce  Libya da iş yapan mutahitlere seslenerek, kalan yarım işlerini tamamlamalarını ricasında bulundular. Türk mütahitlerin geçmişte kalan alacaklarının tamamını ödeyeceklerini ifade ettiler…

Fuadül Mehdi Raşid; Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bu büyük milletin tarihi yeniden canlanıyor. Onlar dedelerinin ve atalarının yolundan gidiyorlar. Geçmişte dünyanın büyük bir kısmına hâkimdiler. Tarih tekerrürden ibarettir. Libya size yardımcı olacak ve tüm imkânları sizlerin emrine sunacak. Size en hayırlı yardımcı olarak bizleri görebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

Libya Heyetine İkitelli OSB adına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban GÜLBAHAR, ev  sahipliği yaptı.

 İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban GÜLBAHAR  “Ziyaretinizden dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. Hoş geldiniz. Libya bizim kadim dostlarımızdandır. 400 yıllık geçmişimiz var. Osmanlı coğrafyasının birer parçasıyız. Elimizde olmayan sebeplerle fiziki olarak ayrıldık fakat gönül dostluğumuz her zaman devam etti. Osmanlı’nın en büyük hedefi İlayı Kelimetullah’dır ve bu idealle Viyana kapılarından Rusya steplerine ve Afrika içlerine gidildi. Sonunda maalesef arzu edilmeyen durumlar oldu ve Osmanlı’da, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Fakat Libyalılarla ve tüm Müslüman devletleriyle olan duygu birliğimiz en güçlü şekilde devam etmektedir. Ben inanıyorum ki; Türkiye güçlü olduğu müddetçe İslam âlemi de çok güçlü olacaktır. Türkiye bugün Osmanlı’nın ihtişamlı dönemindeki eski gücüne doğru hızla ilerlemektedir. Kurulduğunda nüfusu, 13 milyon bugünse 80 milyon olan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Yetişmiş insan potansiyelimiz oldukça fazla. Sadece 200 binden fazla inşaat mühendisimiz var. Diğer sektörlerdeki mühendisleri de bu şekilde düşünebiliriz. Kısaca Libya ile gönül bağımız hala devam ediyor ve inşallah devam da edecek. Bütün Müslümanlar kardeştir. Rabbim birliğimizi daim etsin, işbirliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum" dedi. 

Şaban Gülbahar'ın ardından iş adamı Mustafa Şatıroğlu, Seba Belediye Başkanlığı temsilcisi Hasan Ali Kaddafi, Taife Belediye Başkanı Ali İbrahim, İSKOBİR Başkanı Yusuf Akgün, Cupra Belediye Başkanı Fuadül Mehdi Raşid kendilerini tanıtan kısa birer konuşma yaptılar. 

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