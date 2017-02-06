Ertem: Varlık Fonu denetime kapalı değildir

Cemil Ertem, küresel piyasalar, Türkiye ekonomisi ve Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmeler yaptı. Ertem, konut kredi faiz oranlarının düştüğünü ve vadelerin uzadığını hatırlatarak, "Türkiye'ye sermaye girişlerinin başlamasıyla ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yukarı çıkmasıyla birlikte faizlerin daha da düşeceğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ertem, bankacılık sisteminin kaynak tedariki anlamında sorunları olsa bile önümüzdeki dönemde kaynak tedarikinin yeni yollardan sağlanacağını, bu anlamda mali piyasaların derinleştirilmesinin çok önemli olduğunu, bunun da Türkiye Varlık Fonu ile sağlanacağını kaydetti.

Türkiye Varlık Fonu'nun dünyadaki uygulamalarından farklı olduğuna işaret eden Ertem, şöyle devam etti:

"Varlık Fonu, Türkiye'nin mali piyasalarının daha sağlıklı çalışmasını, bankacılık sisteminin sermaye piyasaları tarafından desteklenmesini sağlayacak. Bu anlamda Türkiye'deki blok özelleştirme döneminin kapandığı, milletin varlıklarının tekrar millete döneceği bir yeni özelleştirme döneminin başladığını söyleyebiliriz. Özelleştirmenin rekabetçi ve piyasanın derinleştirilmesine dönük bir yeni yolunu gözlemliyoruz. Borsanın giderek daha kapsayıcı ve daha sağlıklı işleyişine tanıklık edeceğiz. Türk varlıklarının yurt dışında değerlendirileceği yeni bir dönem göreceğiz. Türk varlıkları dünyaya açılmış olacak. Bu hiçbir zaman milli varlıklarımızın yabancıların eline geçeceği anlamına gelmiyor. Bilakis milli varlıklarımızın millet tarafından değerlendirilmesi ve getirilerinin millete geri dönmesi anlamına geliyor. Getiriler altyapı yatırımlarında kullanılacak. Türkiye, borçlanmadan ve kendi bütçesini kullanmadan büyük altyapı yatırımlarını yapabilecek. Türkiye Varlık Fonu ile özelleştirme vizyonunu ve kapsamını değiştiriyor."

"Varlık Fonu denetime kapalı değildir"

Cemil Ertem, Türkiye Varlık Fonu ile tüm dünyanın Türkiye mali piyasalarına daha güvenli bakacağını belirterek, "Artık Türkiye, cebine 50 milyon dolar koyup kurları oynatacağı ya da birkaç milyon dolarla borsayı silkeleyebileceği bir piyasa olmayacak." dedi.

Varlık Fonu'nun mali piyasaları gerçek anlamda regüle edebileceğini, derinleştireceğini ve uluslararası kaliteye getireceğini ifade eden Ertem, Varlık Fonu'nun 3 yıllık stratejisinin yapılacağını ve bunun Bakanlar Kurulu onayından geçeceğini bildirdi.

Varlık Fonu'nun bütün işlemlerinin ulusal denetime açık olduğu gibi uluslararası denetime de açık olacağına dikkati çeken Ertem, şunları kaydetti:

"Türkiye Varlık Fonu, denetimine tabi olmayacak' gibi spekülasyonlar yapılıyor. Bunlar kesinlikle doğru olmadığı gibi Varlık Fonu, uluslararası denetime açık bir kurum olacak. Bu Fon, profesyonellerce piyasa gereklerine göre yönetilecek. Varlık Fonu denetime kapalı değildir. Varlık Fonu, Türkiye'nin hazinesini daha da zenginleştirecek bir kurumdur, Türkiye'nin varlıklarını uluslararası piyasalarda değerlendirebileceği, daha etkin olacağı, reel ve finans sektörüne önemli kaynaklar sağlayacağı yeni bir başlangıç noktasıdır."