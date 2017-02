Yapay zeka 250 bin kişiyi işinden edecek

Londra merkezli düşünce kuruluşu Reform, yapay zekanın 2030 yılında İngiltere'de binlerce kişinin işini devralacağını gözler önüne seren raporunu yayınladı. Önümüzdeki 15 yıl içinde sadece İngiltere'de 250 bin kişi işinden olabilir.

Bu uyarı İngiliz düşünce kuruluşu Reform'dan geldi. Reform yayınladığı raporda yapay zeka ve otomasyonun İngiliz ekonomisinin milyarlarca sterlin tasaruf getireceğini belirtti. Ancak bu tasarrufun bir de bedeli var. Bunun nedeni bir zamanlar insanlar tarafından yapılan bazı işlerin robotlar tarafından daha az maliyetle yapılacak olması. Ancak bu durum 250 bin kişinin işinden olmasına neden olacak.



Söz konusu rapora göre, 2030 yılına geldiğimizde NHS'te (İngiliz Ulusal Sağlık Kurumu) çalışan hemşirelerin yüzde 30'unun işleri robotlar tarafından yapılacak. Bilgisayar ve robotların hastalara teşhis koyma ve ameliyatlarda bazen doktorlardan daha efektif olduğunun altını çizen rapora göre, işini kaybedecek meslekler arasında doktorlar da bulunuyor. Benzer bir uyarı geçtiğimiz yıl ABD'den de gelmişti. ABD 'Bureau of Labor Statistics' (İşçi İstatistik Bürosu) gelişen teknolojinin yok etmeye başladığı meslekleri sıralamıştı.



Medyanın dijitalleştiğini belirten rapora göre, bu durum gazete, dergi vb. kaynakların satış rakamlarının düşmesine ve bu sektörün baskı kısımlarındaki işsizlik oranının artmasına sebep oluyor. Medyadaki dijitalleşme sadece baskı kısımlarında çalışanları değil editoryal işleri de etkileyecek. Zira insan üretimine dayalı bu sektörde önümüzdeki yıllarda akıllı makinaları görebiliriz.



Balıkçılıkta kullanılan yöntemlerin kas gücünden makinaya döndüğünü belirten rapor, bu sektörün önümüzdeki yıllarda minimum yüzde 5 küçüleceğini belirtiyor. Metal ve plastik üretimindeki otomasyona geçişin artacağının altını çizen rapor, bu durumun kısa vadede bu sektörde çalışan her 100 işçiden 6'sının işini kaybetmesi ile sonuçlanacağını iddia ediyor.



Makina kullanımının artmasından olumsuz etkilenecek bir başka meslek grubu da enerji üretim ve dağıtım sektöründe çalışanlar. İnternet kullanımının artışı seyahat acentalarını da vuracak. Her yıl daha fazla insanın tatil programlarını kendi başına yaptığının altını çizen rapor, bu sektörde çalışan insanların yüzde 12'sinin işlerini kaybetmesini bekliyor.



Reklam gelirlerinden aldığı payı dijital medyaya kaptıran TV ve radyo gibi sektörlerde çalışan kişilerin işleri de düşen gelirlerden dolayı tehlikede.



Çiftçiliğin teknoloji odaklı bir sektöre dönüştüğünü belirten rapor, söz konusu makina gücünü sağlayamayan her 100 kişiden 19'unun bu iş kolunu bırakmak zorunda kalacağını savunuyor.



Facebook, WhatsApp gibi uygulamaların insanların alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten rapor, her geçen yıl posta hizmetlerinin kullanımının azaldığını, bu durumun da yüzde 28'lik bir iş kaybına neden olacağını belirtiyor.



Teknolojinin işsiz bırakacağı meslek grupları arasında hostesler de bulunuyor. Globalleşen dünyada şirketlerin daha az masraf ile en yüksek karı elde etme çabası da bazı meslek gruplarını zora sokuyor. Bunların başında da mücevher üreticileri bulunuyor. Zira bu alanda faaliyet gösteren pek çok şirket bir süredir merkezlerini ABD dışına taşıyor.