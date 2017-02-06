Çin'den ABD'ye sert tepki!

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, İran'a yönelik Washington'ın aldığı yeni yaptırım kararının, "üçüncü tarafların çıkarlarına zarar vereceğini ve ilgili taraflar arasında karşılıklı güveni zedeleyeceğini" söyledi.
Bu tür tek taraflı uygulamalara karşı olduklarını vurgulayan Lu, yaptırımların uluslararası sorunları çözmeye yardımcı olmayacağını savundu.
YAPTIRIM UYGULANANLAR ARASINDA ÇİNLİ FİRMALARDA VAR
ABD Hazine Bakanlığı geçen cuma İran'ın balistik füze programına katkı sağladıkları gerekçesiyle 13 şahıs ve 12 firma hakkında yeni yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.
Yaptırım uygulananlar arasında üç Çin vatandaşı ve iki Çinli firmada bulunuyor.