İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Taksim’e cami projesine onay verdiği öğrenildi.
06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Taksim’de cami projesine onay verildi!
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