06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:03Öğle 13:25İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 87.517 -0.99
  • Altın: 145,599 0.42
  • Dolar: 3,6845 -0.22
  • Euro: 3,9492 -0.89

Astana zirvesi sona erdi!

»
Astana zirvesi sona erdi!
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerine yapılan görüşmeler sona erdi.
Astana zirvesi sona erdi! Astana zirvesi sona erdi! Astana zirvesi sona erdi!

Rusya heyeti başkanı Stanislav Gadcimogamedov, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerde Suriye’deki ateşkesin sağlanması süreci, ateşkesin etkin bir şekilde izlenmesi ve kontrolünün sağlanması mekanizmalarının yanı sıra provokasyonların önüne geçilmesi konularının tartışıldığını belirtti.

Karşılıklı güvenin sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması için tedbirlerin de ele alındığını kaydeden Gadcimogamedov, “Heyetler, Suriye’deki ateşkesin sağlanmasında işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu yinelediler” dedi.

Gacimagomedov şöyle devam etti: "Görüşmelerin katılımcıları, Suriye'deki ateşkesin uygulanmasındaki gelişmeleri, etkili bir izleme ve kontrol mekanizması kurulması için alınacak özel önlemleri, Suriyeli taraflar arasında karşılıklı güveni artırmak için atılacak adımları ve insani yardımların engelsiz bir biçimde ulaştırılmasını ele aldı."

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'nde yapılan görüşmelere Türk, Rus, İranlı yetkililerin yanı sıra BM temsilcileri ve Ürdünlü yetkililer katıldı.

İLK TOPLANTIDA NE KARAR ÇIKMIŞTI?

Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 23-24 Ocak'ta Astana'da yapılan toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü. Toplantıya İran ve ABD'nin yanı sıra Beşşar Esed rejimi ile Suriye askeri muhalefetinden yetkililer katılmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı!Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı!Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Zehirlenen öğretmeni böyle kurtardılar!Zehirlenen öğretmeni böyle kurtardılar!Malazgirt'e bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen köylüler tarafından 3 kilometre taşınıp ambulansa yetiştirildi.
Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararıKırgızistan'dan FETÖ okulları kararıKırgızistan'da Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ'ye ait okulların isminin değiştirilmesine karar verdi.
Kardak'ta sıcak dakikalar!Kardak'ta sıcak dakikalar!Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan botuna, Türk sahil güvenlik ekipleri anonsla bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.
Astana zirvesi sona erdi!Astana zirvesi sona erdi!Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerine yapılan görüşmeler sona erdi.
Taksim’de cami projesine onay verildi!Taksim’de cami projesine onay verildi!İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim’e cami projesine onay verdi.
  • 4 yıldır saklıyor! 2 bin 500 lira verdiler vermedi06 Şubat 2017 Pazartesi 16:00
  • Ertem: Varlık Fonu denetime kapalı değildir06 Şubat 2017 Pazartesi 15:59
  • Libya'dan Türkiye'ye müjde!06 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Poliste 'Saral' alarmı!06 Şubat 2017 Pazartesi 15:57
  • Kurtulmuş açıkladı: işte AK Parti'nin sloganı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:37
  • Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!06 Şubat 2017 Pazartesi 15:24
  • Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:20
  • Niğde'de esrarengiz köpük! Izgaralardan taştı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:02
  • Çanakkale'de 3.deprem! İstanbul ve İzmir'de hissedildi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:38
  • Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!06 Şubat 2017 Pazartesi 14:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri