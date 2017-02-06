06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:03Öğle 13:25İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 87.517 -0.99
  • Altın: 145,599 0.42
  • Dolar: 3,6845 -0.22
  • Euro: 3,9492 -0.89

Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararı

»
Kırgızistan'da Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ'ye ait okulların isminin değiştirilmesine karar verdi.
Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararı
Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararı Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararı Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararı

Kırgızistan'da Fetö'ye ait okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda, FETÖ'ye ait okulların kapatılmayacağını ancak isminin değiştirileceğini ifade ederek, eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalar yapılacağını söylemişti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ofisin tarafından düzenlenen yılsonu değerlendirme basın toplantısında gündeme gelen FETÖ'ye okulların kapatılması konusu şekillenmeye başladı. Bu kapsamda okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Hali hazırda "Sebat Okulları" ismi altında faaliyet gösteren FETÖ'ye ait okullar, 22 lise 1 üniversite olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu okullarda ise bin 243 öğrenci eğitim görüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı!Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı!Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Zehirlenen öğretmeni böyle kurtardılar!Zehirlenen öğretmeni böyle kurtardılar!Malazgirt'e bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen köylüler tarafından 3 kilometre taşınıp ambulansa yetiştirildi.
Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararıKırgızistan'dan FETÖ okulları kararıKırgızistan'da Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ'ye ait okulların isminin değiştirilmesine karar verdi.
Kardak'ta sıcak dakikalar!Kardak'ta sıcak dakikalar!Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan botuna, Türk sahil güvenlik ekipleri anonsla bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.
Astana zirvesi sona erdi!Astana zirvesi sona erdi!Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerine yapılan görüşmeler sona erdi.
Taksim’de cami projesine onay verildi!Taksim’de cami projesine onay verildi!İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim’e cami projesine onay verdi.
  • 4 yıldır saklıyor! 2 bin 500 lira verdiler vermedi06 Şubat 2017 Pazartesi 16:00
  • Ertem: Varlık Fonu denetime kapalı değildir06 Şubat 2017 Pazartesi 15:59
  • Libya'dan Türkiye'ye müjde!06 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Poliste 'Saral' alarmı!06 Şubat 2017 Pazartesi 15:57
  • Kurtulmuş açıkladı: işte AK Parti'nin sloganı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:37
  • Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!06 Şubat 2017 Pazartesi 15:24
  • Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:20
  • Niğde'de esrarengiz köpük! Izgaralardan taştı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:02
  • Çanakkale'de 3.deprem! İstanbul ve İzmir'de hissedildi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:38
  • Bylock'un kritik ismi adliyeye sevkedildi!06 Şubat 2017 Pazartesi 14:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri