Kırgızistan'da Fetö'ye ait okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda, FETÖ'ye ait okulların kapatılmayacağını ancak isminin değiştirileceğini ifade ederek, eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalar yapılacağını söylemişti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ofisin tarafından düzenlenen yılsonu değerlendirme basın toplantısında gündeme gelen FETÖ'ye okulların kapatılması konusu şekillenmeye başladı. Bu kapsamda okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı.
Hali hazırda "Sebat Okulları" ismi altında faaliyet gösteren FETÖ'ye ait okullar, 22 lise 1 üniversite olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu okullarda ise bin 243 öğrenci eğitim görüyor.
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Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararı
Kırgızistan'da Fetö'ye ait okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı.
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