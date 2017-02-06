06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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Muhaliflerin Cenevre şartı!

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Muhaliflerin Cenevre şartı!
Suriyeli muhaliflerin heyet başkanı Muhammed Alluş, rejimin şartları yerine getirmediği sürece Cenevre’de düzenlenecek siyasi çözüm görüşmelerine katılmayacaklarını söyledi.
Muhaliflerin Cenevre şartı! Muhaliflerin Cenevre şartı! Muhaliflerin Cenevre şartı!

Ankara'da Anadolu Ajansı'na konuşan Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Muhammed Alluş, Astana görüşmelerinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmemesi durumunda 20 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Garantörlerin sorumluluğunda imzalanan anlaşmalara uyulmadığı sürece, dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın görüşmelerden bir netice alınamayacağını dile getiren Alluş, "Rejim aslında herkesi oyalıyor, imzaladığı anlaşmalara uymuyor. Hatta garantörüne (Rusya'ya) verdiği sözü yerine getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın Rusya'nın savaşan ülke konumundan garantör konumuna geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Alluş, Suriye’de askeri varlık gösteren İran’ın bölge ülkelerinde genişleme emelleri olduğunu ve siyasi çözüm girişimlerini baltalamak için her türlü oyun içerisinde olacağını savundu. 

"Astana’da bize verilen vaatler yerine getirilmedi"

Astana toplantısından sonra garantör ülkelere ateşkes şartlarını sunduklarını ve bu yönde vaatler aldıklarını belirten Alluş, “Barada Vadisi’ne ve Guta’ya girilmeyeceği yönünde vaatler aldık, hiçbir muhalif grupların hedef alınmayacağı yönünde söz verilmişti ama bu vaatler yerine getirilmedi." ifadelerini kullandı. 

Ankara’da geçen cuma günü Türk ve Rus yetkililerle istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Alluş, Suriye'deki tüm gelişmeleri detaylarıyla taraflara aktardıklarını ifade etti. Suriye ile ilgili somut kararlar alınmasını istediklerini vurgulayan Alluş, "Bu da (Rusların) onların sorumluluğundadır. Onlar sorumluluklarını yerine getirirlerse bizler de görüşmelere devam ederiz. Eğer geri adım atarlarsa da bizler de devam etmeyiz ve bu durumda her şey biter” yorumunu yaptı. 

Astana'da bugün Rusya, Türkiye ve İran'dan uzmanlar ateşkesi değerlendirmek üzere bir araya gelmiş, BM, görüşmelerin 'başarılı' bir şekilde sonuçlandığını duyurmuştu.

"Şartlarımız yerine getirilmezse hiçbir yere gitmeyeceğiz"

“Cenevre görüşmelerine katılacak mısınız? sorusuna Alluş, "Şartlarımız yerine getirilmezse hiçbir yere gitmeyeceğiz. Özellikle de 3 şartımızın yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle ateşkesin sağlanması, tutukluların serbest kalması ve kuşatma altındaki bölgelerden Esed rejiminin ablukasının kaldırılması gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Sundukları şartların yerine getirilmesi halinde yeni bir sürece girilebileceğinin altını çizen Alluş, Suriye’deki devrimin hedeflerine ve beklentilerine bağlı olduklarını söyledi.

İran güçlerinin ve ona bağlı Şii milislerin Suriye’den uzaklaştırılması için çözüm arayışında olduklarını belirten Alluş, "Daha önceki görüşmelerde varılan kararların yerine getirilmemesi durumunda başka bir toplantıya gitmemizin bir anlamı yok." dedi.

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