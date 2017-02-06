İstanbul'da 7 Şubat'ta 9 ilçede elektrik kesilecek

İstanbul'un Maltepe, Küçükçekmece, Avcılar, Şile, Kartal, Beylikdüzü, Arnavutköy, Kadıköy, Büyükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı saat aralıkları;

MALTEPE



Açıklama : Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı bakım tamirat ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Kesinti Başlangıç : 07 Şubat Salı Saat :09:00

Kesinti Bitiş Zamanı : 7-02-2017 Saati :11:00

Etkilenen Bölgeler : Fındıklı, ermiş, zümrüt, açelya, vişne, çam, petrol, şahin, çiçek, kayısı, başıbüyük yolu, selvi, palmiye, serin, ışık, yalçın, hancıoğlu

Tahmini Kesinti Süresi : 2 saat



Kesinti Başlangıç Tarihi : 7.02.2017 13:00 Saatinde

Kesinti Bitiş : 07 Şubat - Salı 15:00 Saatinde

Beklenen Kesinti Süresi : 2 saat

Arıza-kesinti Nedeni : Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı bakım tamirat ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Bölgeler : Girne, çiçek, fındıklı, petrol, şahin, ipek, selvi, evren, sarmaşık, palmiye, atatürk, fırat, zeybek



KÜÇÜKÇEKMECE



Elektrik Kesintisi Nedeni : Bakım Programı Çalışması saatlerinde Iş güvenliği gözetilerek elektrik kesintileri yapılacaktır.

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Bölgeler : BEŞYOL Mah., BEŞYOL YAN YOLU Sk., CAMİ Sk., ÇAMLIBEL Sk., ÇİMEN Sk., 1.İNÖNÜ Cd., SİTELER ÇIKMAZI Sk., 3.YAVUZ SELİM Sk.

Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat

Kesinti Başlangıç Tarihi : 07-02-2017 Salı Saati :09:00

Kesinti Bitiş : 07 Şubat Salı 2017 Saat :11:00



Etkilenen Bölgeler : İSTASYON Mh., 1427. Sk.

Kesintinin Tahmini Süresi : 2 saat

Kesinti Başlangıç Tarihi : 7/02/2017 Saati :09:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 7-02-2017 Salı Saat :11:00

Açıklama : Bakım Programı Çalışması sürecinde Iş sağlığı ve güvenliği’ne de dikkat ederek elektrik kesintileri yapılması planlanmaktadır



Elektrik Arıza Nedeni : Bakım Programı Çalışması sürecinde elektrik kesintileri yapılması öngörülmektedir.

Beklenen Kesinti Müddeti : 2 saat

Etkilenen Yerler : İNÖNÜ Mah., ALAGEYİK Cd., BEYAZEL Sk., 2.DENİZ Sk., ERLER Cd., HABİL Sk., 1.KIZILKAYA Sk., KORUTÜRK Sk., 1.KÖROĞLU Sk., MUAMMER AKSOY Cd., 3.OKUL Sk., SEDA Sk., 2.ZAFER Sk.

Kesinti Başlangıç : 7 Şubat - 2017 09:00 saatlerinde

Elektrik Ne Zaman Gelir? : 7 Şubat 2017 Saat :11:00

Bedaş Notu : Elektrik kesintisi hakkında daha geniş bilgi için 186 ALO ELEKTRİK telefon hattına başvurabilirsiniz.



AVCILAR



Kesinti Başlangıç Vakti : 7-02-2017 09:00 saatinde

Kesinti Bitiş Vakti : 7 Şubat 2017 Saati :11:00

Etkilenen Yerler : DENİZKÖŞKLER Mah., SEÇKİN Sk., ERSOY Sk., ORHAN VELİ Sk.

Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Yatırım Programı Çalışması zaman aralığında Güvenliğe dikkat edilerek elektrik enerjisi kesintisi yapılacaktır.

Tahmini Kesinti Müddeti : 2 saat



ŞİLE



Kesinti Başlangıç Zamanı : 07 Şubat 2017 10:00 saatinde

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 07 Şubat Salı 2017 Saati :12:00

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : Çavuş, yeniköy deresi, çayırbaşı, mor sümbül, sabah, imrendere, kızıldağ

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 2 saat

Elektrik Kesintisi Için Açıklama : Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı onarım-tamirat ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.



KARTAL



Kesintinin Nedeni : Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı bakım onarım ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Yaklaşık Kesinti Süresi : 2 saat

Etkilenen Yerler : Kordonboyu, kampyolu, nilüfer, banu, ceylin

Kesinti Başlangıç Zamanı : 7.02.2017 Saati :10:00

Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 07 Şubat - Salı Saat :12:00

Ayedaş Bilgilendirmesi : Belirtilen saatler yapılacak çalışmaya ilişkin ön görülen sürelerdir. Değişiklik gösterebilir.



BEYLİKDÜZÜ



Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler : ADNAN KAHVECİ Mh., ÇALIŞLAR Cd., HATAY Cd., ATAKENT Cd., KÖROĞLU Cd., MUTLU Sk., MİNE Sk.

Açıklama : Yatırım Programı Çalışması zamanlarında Güvenliğe dikkat edilerek enerji kesintisi yapılmaya çalışılacaktır.

Kesinti Başlangıç Vakti : 7-02-2017 Salı Saati :10:00

Kesinti Bitiş Zamanı : 07/02 2017 Salı Saat :12:00

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 2 saat



ARNAVUTKÖY



Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 2 saat

Etkilenecek Yerler : HADIMKÖY Mh., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd.

Arıza-kesinti Nedeni : Yatırım Programı Çalışması sürecinde Iş sağlığı ve güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapımı gerçekleştirilecektir.

Kesinti Başlangıç Vakti : 7.02.2017 Saati :10:00

Kesinti Bitiş Zamanı : 7.02.2017 Saat :12:00



Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerler : HADIMKÖY Mah., ADNAN MENDERES Cd.

Elektrik Arıza Nedeni : Yatırım Programı Çalışması zaman aralığında Iş güvenliği gözetilerek elektrik enerjisi kesintisi yapılmaya çalışılacaktır.

Kesinti Başlangıç Zamanı : 7/02/2017 12:00 saatlerinde

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 07.02.2017 14:00 Saatinde



KADIKÖY



Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Kozyatağı, gülbahar

Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi : 2 saat

Kesinti Başlangıç Tarihi : 7-02-2017 Saat :11:00

Kesinti Bitiş Zamanı : 7 Şubat Salı 2017 Saati :13:00

Elektrik Verilememe Durumu Için Açıklama : Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı tamir bakım ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.



Kesinti Başlangıç : 7-02-2017 Saati :14:00

Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 07 Şubat - 2017 16:00 saatinde

Kesinti Nedeni : Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı bakım tamirat ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Etkilenecek Yerler : 19 mayıs, hilmipaşa, uzay, kadıpaşa, kozyatağı

Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 2 saat

BÜYÜKÇEKMECE

Hesaplanan Kesinti Müddeti : 2 saat

Etkilenen Yerler : PINARTEPE Mah., DR. SADIK AHMET 1 Cd., ATATÜRK 4 Cd., ZÜBEYDEHANIM Cd.

Kesinti Başlangıç Vakti : 07 Şubat 2017 Saat :15:00

Kesinti Bitiş Vakti : 7-02-2017 Saati :17:00

Meydana Gelen Arızanın Açıklaması : Yatırım Programı Çalışması sürecinde Güvenliğe dikkat edilerek elektrik kesintisi yapılmaya çalışılacaktır.