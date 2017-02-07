Emekliye promosyon peşin ödecenek

Promosyonda imzalar atıldı. Emekliler süreci merak ediyor. İmzayı atan bankayla siz de anlaşma yapacaksınız. Paranızı peşin ve tek seferde alacaksınız. Miktar artabilir. 3 yıl o bankadan ayrılmak yok.

İlk adımın atılmasının arından artık bundan sonraki gelişmeler emeklilerin lehine gerçekleşecek.Kamu bankalarının ardından üç büyük bankamız da promosyon protokolüne imza attılar.

ÖZEL BANKALAR PROMOSYONU YÜKSELTECEK

Özel bankaların bu işe girmeleri çok önemli. Onlar sisteme dahil olduklarında ortaya rekabet çıkacak ve emeklilerin alacağı promosyon yükselecek.

Atılan imzalardan sonra bu paraları nasıl alınacağı konusunda biraz kafalar karışmış.İşte emeklilerin promosyonu almak için yapması gerekenler:

1) İSTEDİĞİNİZ BANKAYA GİDİN: Emeklilerin istediği bankadan paralarını çekecek olmaları buradaki rekabeti de artıracak. Kamu bankalarına doğru yönelme olmaması için ve ellerindeki emeklileri kaptırmamak için özel bankalar zaten devreye girmeye başladı. O yüzden öncelikle promosyon veren ve SGK ile protokol imzalayan bankalardan birisini seçeceksiniz.

2) 3 YILLIK ANLAŞMA YAPILIYOR: Seçtiğiniz banka ile 3 yıllık bir anlaşma imzalamanız gerekiyor. Böylece 3 yıl boyunca o bankadan başka bir bankaya geçemeyeceksiniz.

3) FATURA TALİMATI: Seçtiğiniz bankaya en az iki faturanızı otomatik ödeme talimatı vermeniz lazım. Bu sizin işinizi de kolaylaştıracak. Fatura ödemeleri için bir para vermeyeceksiniz. Ayrıca kredili mevduat hesabı da açmanız istenecek. Bunu açtırdıktan sonra kullanmak zorunda değilsinz.

4) PARA PEŞİN ÖDENECEK: Promosyon parası emeklilere anlaşma yapar yapmaz tek seferde ve peşin olarak ödenecek. İkinci promosyon 3 yıl sonra gelecek.

5) TABAN MİKTAR BELLİ: Promosyonda taban miktarlar belirlendi. Bankalar isterlerse bunun üzerine çıkabilecek. Buna göre 1000 liranın altında maaşı olanlar en az 300 lira 1000-2000 arası maaşı olanlar 375 lira ve 2000 liradan fazla maaşı olanlar 450 lira alacak.

6) HESABINIZ VARSA: Eğer promosyon veren bankadan maaşınızı zaten alıyorsanız yine bankanızla görüşüp promosyon anlaşması yapmanız gerekecek.