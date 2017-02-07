07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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S.Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı

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S.Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı
Yemen’de bulunan Husi milisleri, İran’ın geliştirdiği Scud füzesiyle Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı vurdu.
S.Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı S.Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı S.Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı

İran'la nükleer anlaşmaya karşı çıkan yeni ABD yönetiminin iş başı yapmasında sonra Yemen'deki savaş giderek şiddetleniyor. Yemen'de bulunan Husi milisleri, İran'ın geliştirdiği Scud füzesiyleSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurdu. Yemen isyancıların sözcüsü, başkent Riyad'ın 40 kilometre batısındaki askeri kampı Scud füzesiyle yerel saatle akşam 8 sularında vurduklarını duyurdu. Sabahaber ajansı, haberinde, Husi sözcüsünden alıntı yaparak, saldırının başarılı bir “hassas, uzun menzilli balistik füze deneme atışı” olduğu ifadelerini kullandı.

BAŞKENT RİYAD ATEŞ MENZİLİNDE

Husilerden yapılan açıklamada, “Belirtmek isteriz ki Suudi Arabistan'ın başkenti artık füzelerimizin menzili içindedir ve Allah izin verirse, devamı daha büyük olacak”denildi. Bu saldırı, Suudi topraklarına, Scud füzesiyle bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. Suudi yetkililer ise askeri kampın vurulduğu iddialarını yalanladı. Suudi Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, saldırı sırasında Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile görüşüyordu.

BİR NUMARALI TERÖR SPONSORU

Son saldırı, İran'la varılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, İran'ı bir numaralı terör destekçisi ilan etmesinden sonra geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonunda yayınlanan mülakatta “İran bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar” ifadelerini kullandı.

ZUKAR ADASI BORKAN 1'LE VURULDU​

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor. 31 Ocak'ta, Kızıldeniz'de bulunan Zukar Adası'ndaki Suud-BAE askeri üssüne, Scud füzelerinden geliştirilmiş Borkan-1 füzesiyle düzenlenen saldırıda 80 koalisyon askerinin öldüğü iddia edilmişti.

FÜZE MEKKE SEMALARINDAN GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Husilere ait balistik bir füze Mekke semalarından geçerek Cidde'yi vurmuştu. Yemen'den ateşlenen füze Mekke'ye 65 km uzaklıkta koalisyon güçleri tarafından vurularak engellendi.

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CEPHANELİK SERGİLENDİ​

Geçtiğimiz pazar günü, internet paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen bir videoda, yeraltına saklanmış çok sayıda Husi füzesi sergilenmişti. Husilerin Yemen'de isyan sırasında ele geçirdikleri Scud füzeleri İranlı mühendislerce güncellenerek Borkan-1 adını aldı. Öte yandan İran Fars Haber Ajansı, Husilerin İran yapımı Zilzal- 2 balistik füzeleriyle başkent Sanaa'yı 4 Şubat'ta vurduğunu duyurmuştu.

Yenişafak

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