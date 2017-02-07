Türkiye, Rusya ve İran harita üzerinde çalıştı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya, İran, Ürdün ve BM yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen teknik görüşmelerde Rus heyetinin başkanlığını yapan Genelkurmay yetkilisi Stanislav Gacimagomedov, görüşmelerin sonuçlarını Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta anlattı.

"GENEL OLARAK BÖLGELERİN HARİTASINI ÇIKARDIK"

Üç ülkenin Astana'da daha önce gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'de DAEŞ'in kontrol ettiği bölgelerin, ılımlı muhaliflerin bulunduğu bölgelerden harita üzerinde ayırdıklarını belirten Gacimagomedov, şöyle devam etti: "Bugünkü toplantıdaysa El Nusra'nın (yeni ismiyle Fetih el Şam) bulunduğu bölgelerin sınırları üzerinde çok daha detaylı bir biçimde çalıştık. Henüz her konuda hemfikir değiliz fakat genel olarak bu bölgelerin haritasını çıkardık."

"ÖSO'YA BAĞLI OLUŞUMLAR SURİYE'NİN MERKEZ BÖLGELERİNDE DE SAVAŞMALI"

Astana'daki görüşmelerde, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı oluşumların Halep ve İdlib'de Fetih el Şam'a karşı savaştığına da değinildiğini belirten Gacimagomedov, 'bu çalışmayı Suriye'nin güney ve merkez bölgelerinde de yürütmek gerektiğini' kaydetti.

TARAFLAR "ÜRDÜN'LE ÇALIŞMAYA DEVAM" DEDİ

Ürdünlü yetkililerin, Suriye'nin güney bölgelerindeki muhalif grupların ateşkese katılmaya ve DAEŞ ile El Nusra'ya karşı savaşmaya hazır olduğunu aktardığını söyleyen Gacimagomedov, "Türk tarafı, İran tarafı ve BM yetkilileri, Ürdünlü yetkililerin verdiği bu bilgiyle ilgilendi ve Ürdün tarafıyla çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Gacimagomedov, Astana'daki görüşmelerde Suriye anayasasınınsa tartışılmadığını belirtti.

ASTANA'DA 15-16 ŞUBAT'TA BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK

Gacimagomedov verdiği bilgiye göre, Rusya, İran ve Türkiye'nin Astana'da gerçekleştirecekleri bir sonraki teknik görüşmelerin 15-16 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Bu, üç ülkeden uzmanların, Cenevre görüşmelerinden önce bir kez daha bir araya geleceği anlamına geliyor. Cenevre görüşmeleri 20 Şubat'ta düzenlenecek.

Sputnik