07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Yunanistan'a çok konuşulacak mesaj! Uzaklaş oradan

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ABD başkanı Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ekonomist Ted Malloch, ekonomik sorunlarla boğuşan Yunanistan'ın avro bölgesinden ayrılması için çok güçlü bir sebep bulunduğunu söyledi.
Yunanistan'a çok konuşulacak mesaj! Uzaklaş oradan
Yunanistan'a çok konuşulacak mesaj! Uzaklaş oradan Yunanistan'a çok konuşulacak mesaj! Uzaklaş oradan Yunanistan'a çok konuşulacak mesaj! Uzaklaş oradan

ABD Başkanı Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ekonomist Malloch, "Yunanların yerine konuşmak istemem ama bir ekonomist bakış açısıyla, muhtemelen Yunanistan'ın avrodan uzaklaşması için oldukça güçlü bir sebep var"dedi.

YUNANİSTAN'A "EURO'DAN ÇIKIN" TAVSİYESİ

AB karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Malloch, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Malloch, "Sizce Yunanistan, AB'den ayrılmalı mı?" şeklindeki soru üzerine, "Yunanların yerine konuşmak istemem ama bir ekonomist bakış açısıyla, muhtemelen Yunanistan'ın avrodan uzaklaşması için çok güçlü bir sebep var." dedi.

AB ve ABD, ekonomik sorunlar yaşayan Yunanistan'a, 7 yıl önce kabul ettiği kemer sıkma paketinin şartlarını yerine getirmesi için baskı yapıyor. Özellikle Almanya, şartlarda herhangi bir yumuşamaya karşı çıkıyor.

"AVRO, ÖNÜMÜZDEKİ 1-1,5 YIL İÇERİSİNDE ÇÖKEBİLİR DEMİŞTİ"

Malloch, daha önce de avro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro) sadece vefat etmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avro açığa satardım." demişti.

Başka bir açıklamasında da Malloch, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır." diyerek AB'yi hedef almıştı.

BRÜKSEL'DE İSTENMİYOR

Bu açıklamlar karşısında Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup göndererek, Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istemişti.

Ted Malloch'un yakın zamanda ABD Başkanı Trump tarafından ABD’nin AB Büyükelçisi olarak görevlendirileceği belirtiliyor.

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