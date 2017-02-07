07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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AB ve Azerbaycan anlaştı

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Avrupa Birliği (AB) ile Azerbaycan 28 yıllık Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesi amacıyla müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardı.
AB ve Azerbaycan anlaştı
AB ve Azerbaycan anlaştı AB ve Azerbaycan anlaştı AB ve Azerbaycan anlaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'deki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Donald Tusk ile görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonunda ikili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ENERJİ ALANINDA STRATEJİK BİR ORTAKLIK İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

AB Konseyi Başkanı Tusk, verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Azerbaycan AB açısından, bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz önemli bir ortak." dedi.

Azerbaycan'la enerji analında stratejik ortaklık inşa etmek istediklerini kaydeden Tusk, "Azerbaycan, Avrupa'nın enerji güvenliği ve enerji akışının çeşitliliği açısından önemli. Güney Gaz Koridoru'na son şeklini vermek konusunda ortak taahhüdümüz var. Bu, iki taraf için de anahtar önceliğe sahip." ifadelerini kullandı.

"MEVCUT DURUM SÜRDÜRÜLEMEZ"

Tusk, Azerbaycan'ın kültürler arasında köprü görevi gördüğünü ve bu durumun bölgedeki sorunların çözümü açısından önem taşıdığını söyledi.

Ermenistan işgali altındaki Karabağ'daki durumu da görüştüklerini dile getiren Tusk, "Mevcut durum sürdürülemez. Sorunun askeri çözümü yok. Uluslararası kanunlar çerçevesinde bir anlaşmaya ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

'MÜZAKERELER BAŞLIYOR'

Tusk, iki taraf arasındaki ilişkilerin sadece ticaret ve enerjiyle sınırlı olmadığını kaydederek, "Yarın, yeni AB-Azerbaycan Anlaşması için müzakerelerin başlayacağanı ilan etmekten mutluluk duyarım." dedi.

"ARAMIZDAKİ İŞ BİRLİĞİ BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de yeni anlaşma için müzakerelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Çok aktif bir siyasi diyaloğumuz var, düzenli olarak buluşuyor, siyasi gelişmeler ve ülkemizdeki siyasi reformlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesindeki demokratik reformların devam etmesine bağlılıklarını dile getiren Aliyev, "Enerji alanındaki iş birliği, Azerbaycan-AB iş birliğinin önemli bir parçası. Avrupa'da gerçekleştirilen en büyük altyapı projelerinden biri olan Güney Gaz Koridoru konusunda başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Güney Gaz Koridoru, enerji güvenliği ve enerji akışının çeşitliği projesidir. Çeşitlilik dediğimde, sadece güzergahlardan değil, aynı zamanda kaynaktan da bahsediyorum." görüşünü paylaştı.

Azerbaycan'ın zengin doğalgaz rezervleri ile Avrupa pazarı için alternatif doğalgaz kaynağı olduğunu anlatan Aliyev, Güney Gaz Koridoru Projesi'nin başarılı şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

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