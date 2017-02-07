07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:34Güneş 08:02Öğle 13:25İkindi 16:09Akşam 18:36Yatsı 19:57
    • 9°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 87.358 -1.17
  • Altın: 146,098 0.76
  • Dolar: 3,6876 -0.14
  • Euro: 3,9575 -0.69

Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu?

»
Global Firepower'ın 7 endekse dayalı olarak yaptığı hesaplamada Türk Silahlı Kuvvetleri en güçlü ordular sıralamasında 2 basamak atlayarak 8. sıraya yükseldi.
Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu?
Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu? Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu? Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu?
Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı.
 
Endekse; askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor. Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor.
 
TÜRKİYE 2 SIRA YÜKSELDİ
 
Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti.
 
CNN'İN ALGISI TUTMADI
 
Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra TSK'daki FETÖ'cü askerler ihraç edilmiş ve CNN'de buradan yola çıkarak geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü bir hainle yaptığı röportajda "Türk ordusu güç kaybediyor" algısı yaratmaya çalışmıştı. Ancak, yayınlanan bu sıralama Türk ordusunun gerilemek yerine iki sıra yükseldiğini gösterdi.
 
ALMANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE
 
Öte yandan bu yıl yapılan sıralamada Almanya Türkiye'nin gerisine 9. sırada yer aldı.
 
İŞTE EN GÜÇLÜ ORDULAR SIRALAMASINDA İLK 10:

060220171616152893084_3.jpg

Türk ordusu en iyiler arasında 2 sıra yükseldi. Bu endekse göre ordusu en güçlü ülkeler sıralandı.

İlk sıradaki ABD 'nin gücü şu şekilde belirlendi:
 
Toplam nüfus: 321,368,864
 
Askere gidecek kişi sayısı: 145,215,000
 
Tanklar: 8,848
 
Zırhlı savaş araçları: 41,062
 
Savunma bütçesi: 581,000,000,000 Dolar
 
RUSYA
 
Toplam nüfus: 142,423,773
 
Askere gidecek kişi sayısı: 70,000,000
 
Tanklar: 15,398
 
Zırhlı savaş araçları: 31,298
 
Savunma bütçesi: 46,600.000.000 Dolar
 
ÇİN
 
Toplam nüfus: 1,367,485,388
 
Askere gidecek kişi sayısı: 750,000,000
 
Tanklar: 9,150
 
Zırhlı savaş araçları: 4,788
 
Savunma bütçesi: 155,600,000,000 Dolar
 
TÜRKİYE
 
Toplam nüfus: 79,414, 269
 
Askere gidecek kişi sayısı: 41,640,000
 
Tanklar: 3,778
 
Zırhlı savaş araçları: 7,550
 
Savunma bütçesi: 18,185, 000,000 Dolar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdüFETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdüFETÖ’cülerin deşifre olmamak için ByLock’ta çoğunlukla 9’un üzerinde karakterlerle şifre oluşturduğu belirlendi.
Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu?Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu?Global Firepower'ın 7 endekse dayalı olarak yaptığı hesaplamada Türk Silahlı Kuvvetleri en güçlü ordular sıralamasında 2 basamak atlayarak 8. sıraya yükseldi.
Darbecileri böyle durdurdularDarbecileri böyle durdurdularİlk kez yayımlanan görüntülerde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibi 21.45’te emniyetten çıkıyor. Köprüde hainlere müdahale eden ekip, 16 Temmuz 08.00’de geri dönüyor. Çalışkan emniyetin bahçesinde polisle kısa bir toplantı yapıyor.
Barış Kartalı’na sabotaj şüphesiBarış Kartalı’na sabotaj şüphesi15 Temmuz'dan sonra görevine geri dönen Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu’nun kullandığı Boeing 737 havadan ihbar ve kontrol uçağı Doğu, inişe geçtiği sırada arıza yaptı.
Çanakkale'de 3 ayrı deprem dahaÇanakkale'de 3 ayrı deprem dahaSaat 05:24'de 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2'lik iki deprem daha meydana geldi.
PKK ile TİKKO'ya büyük operasyonPKK ile TİKKO'ya büyük operasyonTunceli Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği ortak operasyon sonucu terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları yakalandı.
  • Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş06 Şubat 2017 Pazartesi 23:00
  • İki kadın girişimciden Türkiye'de bir ilk!06 Şubat 2017 Pazartesi 21:00
  • İstanbul'da 7 Şubat'ta 9 ilçede elektrik kesilecek06 Şubat 2017 Pazartesi 17:55
  • Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:52
  • Zehirlenen öğretmeni böyle kurtardılar!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:42
  • Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:34
  • Kardak'ta sıcak dakikalar!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:29
  • Astana zirvesi sona erdi!06 Şubat 2017 Pazartesi 16:36
  • Taksim’de cami projesine onay verildi!06 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • 4 yıldır saklıyor! 2 bin 500 lira verdiler vermedi06 Şubat 2017 Pazartesi 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri