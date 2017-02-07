07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:34Güneş 08:02Öğle 13:25İkindi 16:09Akşam 18:36Yatsı 19:57
    • 9°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 87.358 -1.17
  • Altın: 146,098 0.76
  • Dolar: 3,6876 -0.14
  • Euro: 3,9575 -0.69

FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdü

»
FETÖ’cülerin deşifre olmamak için ByLock’ta çoğunlukla 9’un üzerinde karakterlerle şifre oluşturduğu belirlendi.
FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdü
FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdü FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdü FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdü

FETÖ’nün şifreli haberleşme sistemini ByLock’u gizlemek için olağanüstü ‘tedbirler’ uyguladığı ortaya çıktı.

MİT’in ByLock raporuna göre, örgüt üyeleri ‘sanal in’ deşifre olmasın diye çoğunlukla 9 ve üzerinde karakterler kullanarak şifreler oluşturdu. Böylece özellikle istihbarat teşkilatı veya emniyetin sisteme sızması halinde kullanıcıların bilgileri korumaya alındı. MİT’in ByLock raporunda FETÖ’cülerin şifre örneklerine de yer verildi.

Bunlar arasında en zor kırılan şifrelerden bazıları şöyle sıralandı: “tedbirieldenbirakma.01,olmakyadaolmamak123.,1qaz2wsx3edc4rfv5tgb6yhn7ujm8ik,9ol.0p, Selam2010-Selam.2010-, wertyuiop1234567890@, Yahaf1z99.Yahaf1z99.” FETÖ’cülerin tüm güvenlik önlemlerine rağmen MİT uzmanları şifreleri tek tek kırarak ihanet mesajlarına ulaştı.

Raporda kamuoyunun en sık sorduğu “MİT Bylock’u nasıl çözdü?” sorusuna üstü örtülü cevap da verildi. Teşkilatın, teknik istihbarat usul, araç ve yöntemlerini kullanarak, sisteme ait sunucuların üzerindeki verilerle, uygulama sunucusunun ve IP adreslerinin satın alındığı e-posta adreslerinin içerikleri başta olmak üzere muhtelif verilerin elde ettiği belirtildi. MİT’in raporu hazırlarken kendi imkanlarını ifşa etmemek için özen gesterdiği, teşkilatın kendi imkanlarına atıfta bulunulmadığı vurguladı. Raporda şöyle denildi: “Devletin teknik istihbarat faaliyetlerine ilişkin imkan ve kabiliyetlerin açığa çıkarılmaması ve istihbarata karşı koyma amacıyla verilerin temin edilmesine ilişkin hassas yöntem, usul ve araçlara yer verilmemiştir.” Uygulamanın bağlandığı IP adreslerinin tespit edilmesi için farklı zamanlarda tekrarlanan testler yapıldığı da ifade edildi.

Karar

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdüFETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdüFETÖ’cülerin deşifre olmamak için ByLock’ta çoğunlukla 9’un üzerinde karakterlerle şifre oluşturduğu belirlendi.
Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu?Türkiye, dünyanın en güçlü kaçıncı ordusu?Global Firepower'ın 7 endekse dayalı olarak yaptığı hesaplamada Türk Silahlı Kuvvetleri en güçlü ordular sıralamasında 2 basamak atlayarak 8. sıraya yükseldi.
Darbecileri böyle durdurdularDarbecileri böyle durdurdularİlk kez yayımlanan görüntülerde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibi 21.45’te emniyetten çıkıyor. Köprüde hainlere müdahale eden ekip, 16 Temmuz 08.00’de geri dönüyor. Çalışkan emniyetin bahçesinde polisle kısa bir toplantı yapıyor.
Barış Kartalı’na sabotaj şüphesiBarış Kartalı’na sabotaj şüphesi15 Temmuz'dan sonra görevine geri dönen Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu’nun kullandığı Boeing 737 havadan ihbar ve kontrol uçağı Doğu, inişe geçtiği sırada arıza yaptı.
Çanakkale'de 3 ayrı deprem dahaÇanakkale'de 3 ayrı deprem dahaSaat 05:24'de 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2'lik iki deprem daha meydana geldi.
PKK ile TİKKO'ya büyük operasyonPKK ile TİKKO'ya büyük operasyonTunceli Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği ortak operasyon sonucu terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları yakalandı.
  • Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş06 Şubat 2017 Pazartesi 23:00
  • İki kadın girişimciden Türkiye'de bir ilk!06 Şubat 2017 Pazartesi 21:00
  • İstanbul'da 7 Şubat'ta 9 ilçede elektrik kesilecek06 Şubat 2017 Pazartesi 17:55
  • Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:52
  • Zehirlenen öğretmeni böyle kurtardılar!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:42
  • Kırgızistan'dan FETÖ okulları kararı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:34
  • Kardak'ta sıcak dakikalar!06 Şubat 2017 Pazartesi 17:29
  • Astana zirvesi sona erdi!06 Şubat 2017 Pazartesi 16:36
  • Taksim’de cami projesine onay verildi!06 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • 4 yıldır saklıyor! 2 bin 500 lira verdiler vermedi06 Şubat 2017 Pazartesi 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri