FETÖ'cülerin Bylock'a koyduğu en zor şifreyi MİT çözdü

FETÖ’cülerin deşifre olmamak için ByLock’ta çoğunlukla 9’un üzerinde karakterlerle şifre oluşturduğu belirlendi.

FETÖ’nün şifreli haberleşme sistemini ByLock’u gizlemek için olağanüstü ‘tedbirler’ uyguladığı ortaya çıktı.

MİT’in ByLock raporuna göre, örgüt üyeleri ‘sanal in’ deşifre olmasın diye çoğunlukla 9 ve üzerinde karakterler kullanarak şifreler oluşturdu. Böylece özellikle istihbarat teşkilatı veya emniyetin sisteme sızması halinde kullanıcıların bilgileri korumaya alındı. MİT’in ByLock raporunda FETÖ’cülerin şifre örneklerine de yer verildi.

Bunlar arasında en zor kırılan şifrelerden bazıları şöyle sıralandı: “tedbirieldenbirakma.01,olmakyadaolmamak123.,1qaz2wsx3edc4rfv5tgb6yhn7ujm8ik,9ol.0p, Selam2010-Selam.2010-, wertyuiop1234567890@, Yahaf1z99.Yahaf1z99.” FETÖ’cülerin tüm güvenlik önlemlerine rağmen MİT uzmanları şifreleri tek tek kırarak ihanet mesajlarına ulaştı.

Raporda kamuoyunun en sık sorduğu “MİT Bylock’u nasıl çözdü?” sorusuna üstü örtülü cevap da verildi. Teşkilatın, teknik istihbarat usul, araç ve yöntemlerini kullanarak, sisteme ait sunucuların üzerindeki verilerle, uygulama sunucusunun ve IP adreslerinin satın alındığı e-posta adreslerinin içerikleri başta olmak üzere muhtelif verilerin elde ettiği belirtildi. MİT’in raporu hazırlarken kendi imkanlarını ifşa etmemek için özen gesterdiği, teşkilatın kendi imkanlarına atıfta bulunulmadığı vurguladı. Raporda şöyle denildi: “Devletin teknik istihbarat faaliyetlerine ilişkin imkan ve kabiliyetlerin açığa çıkarılmaması ve istihbarata karşı koyma amacıyla verilerin temin edilmesine ilişkin hassas yöntem, usul ve araçlara yer verilmemiştir.” Uygulamanın bağlandığı IP adreslerinin tespit edilmesi için farklı zamanlarda tekrarlanan testler yapıldığı da ifade edildi.

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