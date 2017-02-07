07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Af Örgütü’nden kan donduran Suriye iddiası

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Uluslararası Af Örgütü, Suriye'deki gizli bir hapishanede çoğu muhaliflere destek veren sivillerden oluşan 13 bin civarında kişinin idam edildiğini açıkladı.
Af Örgütü’nden kan donduran Suriye iddiası
Af Örgütü’nden kan donduran Suriye iddiası Af Örgütü’nden kan donduran Suriye iddiası Af Örgütü’nden kan donduran Suriye iddiası

İnsan hakları alanında çalışmalar yürüten örgütün yeni raporunda, Eylül 2011-Kasım 2015 arasında Saydnaya Hapishanesi’nde her hafta toplu idamların gerçekleştirildiği iddia edildi.

Af Örgütü, iddiaya konu idamların, Suriye hükümetinin en üst makamları tarafından onaylandığını belirtti.

Suriye rejimi, cinayet ya da tutuklulara kötü muamele yapıldığı yönündeki iddiaları yalanlıyordu.

Af Örgütü’nün rapor için aralarında eski gardiyan, tutuklu ve cezaevi yetkililerinin de aralarında bulunduğu 84 kişiyle mülakat gerçekleştirdiği ifade edildi.

Buna göre; her hafta, ara sıra ise iki hafta bir olmak üzere 20 ila 50 kişiden oluşan gruplar, tamamen gizlilik içinde Şam’ın kuzeyinde bulunan hapishanede idam edildi.

AF ÖRGÜTÜ: SAVAŞ SUÇU SAYILIR

Raporda, idamlardan önce tutukluların Qaboun bölgesinde bir ila üç dakika süren “davalar” için kurulan “askeri mahkemelere” çıkarıldıkları belirtildi.

Af Örgütü’nün raporunda ifadeleri yer alan eski bir askeri hâkim, “tutuklulara yaşandığı öne sürülen bir suçu işleyip işlemediklerinin sorulduğunu ve onların cevap ‘evet’ de olsa, ‘hayır’ da olsa mahkûm edildiklerini” belirtti. Söz konusu yargıç, “Bu mahkemelerin hukukun üstünlüğüyle bir ilgilerinin bulunmadığını” da sözlerine ekledi.

Yaşananların “savaş suçu” sayılacağını belirten Af Örgütü, Ocak ayı başlarında söz konusu iddialara ilişkin Suriyeli yetkililerle bağlantıya geçmek istediklerini fakat yanıt alamadıklarını bildirdi.

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