07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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İşte PKK'nın korkunç İstanbul planı

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PYD/YPG’nin kuryesi kadın terörist Diyarbakır’da sahte kimlikle yakalandı. Teröristin üzerinde PKK’nın önümüzdeki bahar aylarında gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin krokileri bulundu.
İşte PKK'nın korkunç İstanbul planı
İşte PKK'nın korkunç İstanbul planı İşte PKK'nın korkunç İstanbul planı İşte PKK'nın korkunç İstanbul planı

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı olan PYD'nin silahlı kolu YPG'nin Türkiye-Suriye arasında kuryeliğini yapan kadın terörist Esma B. (25) polise gelen ihbarla Bağlar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Kendisine kimlik soran polislere kız kardeşinin kimliğini gösteren terörist, üzerindeki fotoğraf ve soğuk damganın şüpheli görülmesi üzerine Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek burada parmak izi alındı. Veri tabanı incelemesinde yakalanan kişinin 5 yıldan beri aranan terörist Esma B. olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan babası da kızını teşhis ederek PKK'ya katıldığı için 5 yıldan beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Teröristin üst aramasında veri depolaması yüksek 5 ayrı hafıza kartı bulundu. Şifrelenen bu kartların bilişim suçları bürosu ekiplerince şifresi kırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı.


SURİYE-TÜRKİYE ARASINDAKİ KURYE

Hafıza kartında Suriye'nin Derik kasabasında faaliyet gösteren terör örgütü PYD'nin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de önümüzdeki bahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan bombalı ve silahlı saldırılara ilişkin eylem talimatlarının Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki sözde Amed bölge sorumlusuna iletilmek üzere çok sayıda eylem planı, kararlar, belirlemiş olduğu strateji ve eylem talimatları ele geçirildi. Suriye-Türkiye arasında terör örgütü PYD-PKK'nın kuryeliğini yapan terörist Esma B.'yi Kuzey Irak'taki terör kamplarından kaçarak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist Halit U. da sorgusunda teşhis etti. Halit U., terörist Esma B. hakkında şu bilgileri verdi: "Ruken kod adını kullanır. Suriye'deki sözde özerk bölge ilan edilen Derik kasabasındaki PYD-YPG kamplarında gördüm. Birlikte ideolojik ve askeri eğitim alıyorduk. Eğitimin bitmesinden sonra Eğitimin bitmesinden sonra YPG saflarında faaliyet yürütmek için başka cepheye gönderildi." Sorgusu tamamlanıp tutuklanan terörist hakkında 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, teröristin Türkiye-Suriye arasında kuryelik görevini yürüttüğü, örgütün güvenilir sağlam gördüğü kadrolardan olması sebebiyle bu görevin kendisine verildiği dikkate alındığında örgüt içinde önemli bir kişi olduğu kaydedildi.

PKK, baharda neyi planlıyor?

BİR KAOS PLANI DA İSTANBUL'DAN

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polisleri, geçen perşembe PKK'ya yönelik operasyon yapmıştı. Gençlik yapılanmasının üyesi olduğu iddia edilen C.M. gözaltına alındı ve üzerinden dijital hafıza kartı çıktı. İncelenen kartta örgüte ait şifreli dokümanlara ulaşıldı. Şifreleri kırılan dokümanların içeriğinde PKK'ya ait İstanbul ile ilgili terör saldırısı planlarının bulunduğu, ayrıca o planlarda saldırılar için gereken silahlarla ilgili bazı bilgilerin de yer aldığı belirlendi. Bölücü örgütün hazırladığı raporlarda elemanlarına "Milli hassasiyet bulunan ilçelerde eylem yapın" talimatını verdiği ortaya çıktı.

Sabah

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İşte PKK'nın korkunç İstanbul planıİşte PKK'nın korkunç İstanbul planıPYD/YPG’nin kuryesi kadın terörist Diyarbakır’da sahte kimlikle yakalandı. Teröristin üzerinde PKK’nın önümüzdeki bahar aylarında gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin krokileri bulundu.
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