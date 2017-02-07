Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 168'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 203 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.
07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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TSK açıkladı: Bu sabah öldürüldüler!
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