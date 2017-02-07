07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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25 bin yeni korucu alınacak

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Doğu ve Güney Doğu’da 18 bin 66 köy korucusu emekli edildi. Emekli edilen köy korucularının yerine 25 bin 316 güvenlik korucusu alınacak
25 bin yeni korucu alınacak
25 bin yeni korucu alınacak 25 bin yeni korucu alınacak 25 bin yeni korucu alınacak

Başbakanlık tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, terörle mücadelede etkin rol oynayan geçici köy korucuları (GGK) ismi “Güvenlik korucuları” olarak değiştirildi ve birçok hak verildi.

Yeni kanunla Doğu ve G.Doğu’daki 47 bin 510 güvenlik korucusundan yaşları 45-50 arasında olan 18 bin 66’sı emekli edildi. Emekli olanların yerine aynı sayıda korucu alınacak. Ayrıca 7 bin 250 korucu daha istihdam edilecek.

Güvenlik korucusu sayısı 54 bin 760’a çıkacak. Alınacak güvenlik korucularının yaşı 22’nin altında ve 30’un üzerinde; gönüllü korucuların yaşı ise 37’nin üzerinde olmayacak.

Yaş ortalamaları 42 olan korucuların 31’e indirilmesi hedefleniyor. Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, korucu maaşlarının memur maaşlarıyla eşitlenmesi için de İçişleri Bakanlığı ile bir görüşme yaptıklarını belirterek “İçişleri Bakanlığı tarafından maaşların düzenlenmesi için olumlu bir karar bekliyoruz” dedi.

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