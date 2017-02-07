07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Saadet ve BBP liderlerinden flaş başkanlık açıklaması

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberindeki heyet ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Saadet ve BBP liderlerinden flaş başkanlık açıklaması
Saadet ve BBP liderlerinden flaş başkanlık açıklaması Saadet ve BBP liderlerinden flaş başkanlık açıklaması Saadet ve BBP liderlerinden flaş başkanlık açıklaması

 Basının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Karamollaoğlu ile Destici, ortak açıklama gerçekleştirerek ülke gündemine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundular.

Açıklama sonrası genel başkanlar basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Saadet Partisi’nin referandum kararı ile ilgili gelen soru üzerine Karamollaoğlu, “Biz endişelerimizi dile getirdik. Prensip olarak neden hayır dediğimizi söyledik, ancak bu konuda endişelerimizi giderecek bir durum oluşmadığı için kararımızda bir değişiklik yoktur” diyerek kararlarının arkasında olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberindeki heyet ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Basının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Karamollaoğlu ile Destici, ortak açıklama gerçekleştirerek ülke gündemine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundular.
 

ÜLKEMİZ KUTUPLAŞMA TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA 

Ülkemizde vatandaşlar arasında bir kutuplaşma tehlikesi olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, “Şu anda ülkemizde yaşananlar kamplaşmaya sebep oluyor ve bu durum en önemli sorunumuzdur. Farklı partilere oy verenler sanki düşmanmış gibi bir hava oluşturuyorlar. Hâlbuki bizim yaklaşan tehlikeler karşısında bir araya gelmemiz, farklı fikirlere sahip olmamıza rağmen kucaklaşmamız gerekiyor” diye konuştu.
 

KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK İÇİN HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR

“Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu en önemli şey birlik, beraberlik ve istişaredir. Toplumumuzu kamplaştıracak, ayrıştıracak ve çatıştıracak dil ve söylemden herkesin uzak durması ve ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirme konusunda elini taşın altına sokması gerekir” çağrısında bulunan Destici de, kutuplaşmanın ülkenin en önemli meselesi olduğunu vurguladı.
 

ENDİŞELERİMİZ GİDERİLMEDİĞİ İÇİN KARARIMIZ DEĞİŞMEDİ

Açıklama sonrası ikili basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Saadet Partisi’nin referandum kararı ile ilgili gelen soru üzerine Karamollaoğlu, “Biz endişelerimizi dile getirdik. Prensip olarak neden hayır dediğimizi söyledik ancak bu konuda endişelerimizi giderecek bir durum oluşmadığı için kararımızda bir değişiklik yoktur” diyerek kararlarının arkasında olduğunu belirtti.
 

REFERANDUMU İSTİŞARE EDİYORUZ

Destici ise referandum ile ilgili, “Şu anda anayasa değişikliğini kurullarımızda istişare ediyoruz. Tabanımızla demokratik olarak istişare ediyoruz. Ortaya çıkan sonucu kamuoyu ile paylaşacağız” diyerek anayasa düzenlemesini değerlendirdiklerini kaydetti. 

BU YAKLAŞIMLAR ÇOK UCUZ

Referandumda kararlarının hayır olduğunu belirtenlere yönelik yapılan “terör örgütleri ile aynı yerdeler” gibi söylemler hakkında değerlendirmeleri sorulan Karamollaoğlu, “Bu yaklaşımlar çok ucuz, kendi fikrini savunamayanların yaptıkları saldırılardır. Bizim açımızdan bu söylemlerin hiç kıymeti yoktur. Bu yaklaşımlara hiç önem vermiyor ve ciddiye almıyoruz” diyerek cevapladı.

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