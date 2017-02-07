Türkiye'den İsrail'e sert kınama!

Dışişleri, İsrail Parlamentosunun, Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunun, Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınadıklarını açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ASLA KABUL EDİLEMEZ

"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 23 Aralık 2016 tarihli ve 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen İsrail'in ısrarla sürdürdüğü bu siyaset asla kabul edilemez."

Filistin Kurtuluş Örgütü yasanın "hırsızlığın yasallaşması" anlamına geldiğini ve "İsrail hükümetinin bütün siyasi çözüm ihtimallerini ortadan kaldıracağını" gösterdiğini söyledi.

ASLINDA ALINAN KARAR SEMBOLİK

Tasarının Parlamento'dan geçmesi sadece sembolik bir anlam taşıyor. Çünkü yasa İsrail Yüksek Mahkemesi'nin özel mülkiyet kararlarıyla çelişiyor.

İsrail başsavcısı yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve Yüksek Mahkeme'de yasayı savunmayacağını açıkladı.

YASAĞA HERKES KARŞI ANCAK KARAR MECLİSTEN GEÇİYOR

Önemli haber ajanslarından alınan bilgilerde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına olanak sağlayacağı gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da yasaya karşı olduğunu belirtiyor.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem de yasanın "İsrail'in Filistinliler üzerindeki kontrolünü ya da onların topraklarını çalmayı bırakmayacağını gösterdiğini" söyleyerek tepki gösterdi.

20 OCAK'TAN SONRA ARTAN İŞGALLERDE TRUMP'IN ETKİSİ

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi milletvekili Bezalel Smotrich, tasarının yasalaşmasından sonra Amerikan halkına Donald Trump'ı seçtikleri için teşekkür ederek "muhtemelen o olmasaydı yasa tasarısının geçmeyeceğini" söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yasanın "İsrail'in uluslararası hukuku gözardı ettiğini" gösterdiğini, "Batı Şeria'daki fiili kalıcı işgali" derinleştirdiğini ve "Trump yönetiminin onları (İsrail hükümetini) Uluslararası Ceza Mahkemesi tetkikinden koruyamayacağını" söyledi.

Donald Trump, Yahudi yerleşimlerine sıcak bakan bir yetkiliyi İsrail Büyükelçisi olarak atadı ve seçim kampanyası sırasında 'ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma' vaadinde bulundu.

Başta BM olmak üzere pek çok ülke ise işgalci yerleşimleri yasa dışı olarak görüyor.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi, geçen hafta 330 yerleşimcinin Filistin topraklarındaki bir özel mülkiyetten zorla çıkarılmalarının ardından yasanın geçmesi için baskısını artırmıştı.