MHP Finike'de istifalar

MHP Finike İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri Arif Beşir Meheroğlu, Salih Korkmaz, Salih Göçer, Hafize Karalar, Nihal Öz, Metin Avcı, Veysel Sertkaya, Şaban Kırdal ve Ayşe Uysal Ağaya istifa kararı aldı.

Dün akşam parti binasında bir araya gelen üyeler, İlçe Başkanı Ali Arıcı'nın fevri tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek istifa kararı aldıklarını yazılı açıklamayla duyurdu.



Yönetim kurulu üyelerinin imzasını taşıyan açıklamada, İlçe Başkanı Ali Arıcı'nın fevri tutum ve davranışlarının partiye zarar verdiği öne sürüldü. Açıklamada, "Bu davranışlar partimize zarar verdiğinden ve ileride telafisi imkansız olaylara sebebiyet vereceğinden, ayrıca parti ile ilgilenmediği gibi telefonlarımıza da cevap vermemesi nedeniyle ileride sorumlu olmamak için partimizin ilçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz" denildi.



İlçe Sekreteri Ayşe Uysal Ağaya da yaklaşık 5 aydır görev yaptığını belirterek, "Bu süreçte partimizin Finike'de en iyi seviyeye gelmesi için elimden gelen tüm gayreti gösterdim ancak parti yönetmeyi dernek yönetmekle karıştıran başkan ile birlikte çalışmanın zorluklarını yaşadım. Ne kadar özveri ve mücadelede bulunsam da 2 gün önce bilgim dışında ilçe sekreterlik görevimden herhangi bir sebep gösterilmeksizin azledildim. Finike MHP ilçe yönetim kurulundaki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Etiket ve koltukların geçici olduğunun bilincindeyim. Bundan sonra partimin menfaatleri için elimden geleni yapmaya bir partili olarak devam edeceğim. Başbuğun izinde Devlet Bahçeli'nin emrindeyim" diye konuştu.

