Turgut Özal, Erdoğan'a bu görevi teklif etmiş

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal katıldığı bir televizyon programında babasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençliğinde yaptığı teklifi anlattı.

AN TV'de yayınlanan "Birebir" programına katılan Ahmet Özal, babasının Erdoğan'ı henüz Refah Partisi'nde görevliyken keşfettiğini ve ona Başbakanlık'ta Kalem Müdürlüğü teklif ettiğini söyledi.

Özal bu anıyı şöyle anlattı: "1980 li yıllarda Recep Tayyip Erdoğan Refah Partisi'ndeyken babam başbakanlığı döneminde kendisine Başbakanlık'ta Özel Kalem Müdürlüğü teklif ediyor. Babam bu teklifi yaptığında Recep Tayyip Erdoğan parti içinde görevliydi ya da İlçe Başkanı'ydı. Babam Recep Tayyip Erdoğan'ı hem yakından takip ediyordu, hem de onun hakkında bazı bilgiler gelmişti. Babamın bu teklifi üzerine Tayyip Bey'in teklifi kabul etmediğini, şu anda Sayın Erbakan ile beraber olduğunu ve bu teklifi kabul ettiği taktirde kendisine ihanet etmiş olacağını söylemiş. Babam da buna saygı duyarım demiş ve konu kapanmış.''