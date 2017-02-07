07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Devlet Bahçeli ateş püskürdü!

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Devlet Bahçeli ateş püskürdü!
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, MHP'ye referandumdaki evet kararı için karalama kampanyası düzenleyenlere zehir zemberek cevap verdi.
Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Devlet Bahçeli ateş püskürdü!

Partisinin grup toplantısında gündeme dair  değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli'nin gündeminde anayasa değişikliği ve referandum vardı. Bahçeli MHP'nin evet kararının arkasında siyasi rüşvet olduğunu iddia edenlere sert bir dille cevap vererek, "MHP'nin kimseye diyet borcu yoktur, bizden alacakları da yoktur. Arka kapı siyaseti, siyasi menfaat beklentisi bize yabancı ve uzaktır.. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, Komünist Partisi, cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen bir takım güdükler MHP'ye saldırıyor. Niye evet diyormuşuz, size ne, size mi soracaktık? İcazeti sizden mi alacaktık. "dedi. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü; "Türk milleti sandıkta kararını verecektir. Demokrasi karşıtı cephe ne yaparsa yapsın, millet damgasını vuracaktır. Bizim anayasamız da değişecektir."

"Kesinlikle ve istisnasız Erdoğan"

Partisinin aleyhinde kurulan karalama kampanyasına sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Dün halklara özgürlük diyerek, orak-çekiçle poz vererek, ülkücülere pusu kuran Perinçekgiller neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık, densizlik, ahlaksızlıktır. Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmadan satır başları:

"MHP her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir. İradesizler azgınca faaliyettedir. Milletten kaçanların karanlık emelleri faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına ambargo koyamayacaklardır. Millet son karar mercidir. Millet hükmün sahibidir. Milliyetçi Hareket lobilerin, kulislerin, kaymak tabakaların partisi değil. Bizim yönümüz Hakka, yüzümüz halka dönüktür. 

KAYBETMEYE MAHKUMLAR

Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır. Bu nedenle 48 yıldır şeytan taşladık, 48 yıldır melaneti kovaladık. Bizim yol haritamızda sabır, demokrasi ve milli ahlak yer alır. Geçmişimizden koptuğumuzu utanmadan söyleyenler, kendilerinin nerede kimlerle durduğunu itiraf etmeliler. Edecek yüzleri yoksa ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyecekler. Tozumuzda oynayanlar her zaman olduğu gibi kaybetmeye mahkumdur.

SİYASİ MENFAAT MHP'YE UZAK VE YABANCIDIR

Evet kararımızın merkezinde sıklaşan tehditler hakim ve belirleyicidir. Biz başkaları gibi sorumsuz davranamayız, tarihin yanlış yerinde duramayız. Akıntının karşısında kürek çekme yerinde yön ve istikamet vermenin doğru olduğunu düşünür bunu yaparız. MHP'nin kimseye diyet borcu yoktur, bizden alacakları da yoktur. Arka kapı siyaseti, siyasi menfaat beklentisi bize yabancı ve uzaktır. MHP'nin milli mücadelesinden korkanlar bundan sonra rahat yüzü görmeyecektir.

KARARI MİLLET SANDIKTA VERECEK

Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuştur. Türk milleti sandıkta kararını verecektir. Demokrasi karşıtı cephe ne yaparsa yapsın, millet damgasını vuracaktır. Bizim anayasamız da değişecektir. Demokrasi ile yönetilen her ülkenin bir anayasası vardır. Bir demokratik toplumu diğerinden ayıran özellik de milli nitelik ve kendine özgür farklarda aranmalıdır.

SİZE NE, SİZE Mİ SORACAKTIK

Şer ve kriz ittifakı emel birliği etmiş ve anayasa değişişkliği tutumumuzu eleştiriyor. 11 Ekim'den bu yana sadece bize vuruyorlar. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, Komünist Partisi, cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen bir takım güdükler MHP'ye saldırıyor. Niye evet diyormuşuz, size ne, size mi soracaktık? İcazeti sizden mi alacaktık. 

BU NE DENSİZLİK, BU NE ARSIZLIK, BU NE AHLAKSIZLIK

Elbette aleyhimize kurulan kampanya düzeneği uzayıp gitmektedir. Herkes MHP'deki sözdeki kaynamaya yorum yapmaktadır. Kameraların karşısına geçen yarım uzmanlar, kalem yobazları partimiz hakkında hüküm verirken, partililerimizin ne yapacağını konuşmaktadır. Dün halklara özgürlük diyerek, orak-çekiçle poz vererek, ülkücülere pusu kuran Perinçekgiller neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık, densizlik, ahlaksızlıktır. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya ağrıları, sancıları bundandır.

KESİNLİKLE VE İSTİSNASIZ ERDOĞAN'I TERCİH EDERİM

Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz. MHP dünkü sözlerini çiğnememiştir.

CHP BİR KEZ DAHA ŞAMARI YİYECEK

Referandumda milletimizin sesini duyacak ve evet diyeceğiz. Sandıkta milli beka için evet mührünü vuracağız. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyoruz, Türkiye düşmanlarının bozgunun için evet diyoruz, CHP ve yanında hizlanmış terör konsorsiyomunu boşa çıkarmak için evet diyoruz. Kiralık gazeteci ve aydınlara hadlerini bildirip evet diyeceğiz. Biz milletimizin kararına güveniyoruz, en doğrusunu yapacağını biliyoruz. Cumhuriyetimiz daha sağlam temellere oturacaktır. CHP zihniyeti milletten bir kez daha şamarı yiyecek, yakın hısmı HDP ile sandığın dibine tortu gibi çökecektir. "

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