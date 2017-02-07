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İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi!

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İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi!
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği istatistikler “FETÖ’nün TSK’ya 1982’de sızdığı” tezini doğruladı.
İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi! İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi! İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi!

MSB’nin, Meclis 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na 3 Şubat 2017’de “gizli” ibaresiyle gönderdiği belgelerde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (KKK) orgeneral, korgeneral, tümgeneral ve tuğgeneral rütbesinde 72, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda (DKK) 32 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda (HKK) darbeci 33 generalin darbeye karıştıklarına ilişkin bilgilere yer verdi. Belgelerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilen kurmay albay sayısının 221, albay sayısının ise 242 olduğu bilgisi yer aldı. Veriler darbecilerin özellikle ordunun istihbaratında uzmanlaştıklarını da ortaya çıkarmış oldu. 

1982 TEZİ DOĞRULANDI

Belgeler, komisyonun üzerinde durduğu, “FETÖ TSK’ya 1982 yılında sızdı” tezini de doğrular nitelikte. Belgelerde özellikle TSK mensuplarının askeri okullardan mezun oldukları ve göreve başladıkları tarihler yel aldı. Buna göre, darbe girişimine katılan orgeneral, korgeneral, tümgeneral ve tuğgeneral rütbesindeki generallerden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev alan toplam 65 generalin ilk olarak 1982’de TSK’ya girdikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giren toplam 463 kurmay albay ve albayın 1985’te, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na giren 85 kurmay albay ve albayın ise ilk kez 1986’da TSK’ya sızdıkları görüldü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise bir darbecinin ilk olarak 1973’te girdiği belgelenmiş oldu.

İSTİHBARAT HEDEFLENMİŞ

Belgelerde FETÖ’nün devletin istihbaratını ele geçirme planını 1980’li yıllarda yaptığı da ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri’nden ihraç edilen 463 kurmay albay ve albayın 92’sinin ordunun istihbaratına girdiği, 18 generalin komando, özel kuvvet ve güvenlik birimlerinde görev aldığı belirtilirken, 11 darbeci generalin ise istihbarat biriminde yer aldığına ilişkin veriler dikkati çekti. 

Milliyet

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İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi!İşte FETÖ'nün TSK'ya sızıntının belgesi!Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği istatistikler “FETÖ’nün TSK’ya 1982’de sızdığı” tezini doğruladı.
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