AK Parti'den ByLock kullanan çıktı mı? İşte cevabı

Kaya, bugüne kadar 820 AK Partili görevli hakkında inceleme yapıldığını açıkladı. 63 AK Partili belediye başkanı hakkında işlem yapıldığını anlatan Kaya, "7 belediye başkanımız ihraç edildi. 16 belediye başkanımızın durumu halen inceleniyor, 40 belediye başkanımızla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Toplam meclis üyelerinin yüzde 7'sine tekabül eden 757 meclis üyesi hakkında işlem başlattık. 142 meclis üyesinin durumu halen inceleniyor. 36 meclis üyesi AK Parti'den ihraç edildi. Diğerleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varıldı" diye konuştu. Kaya, referandum öncesi mitinglerin yapılacağını ancak yüz yüze görüşmelere daha ağırlık vereceklerini açıkladı. Kaya, bir gazetecinin "hayır" kampanyası yürütenlerin çalışmalarına erken başladığını hatırlatması üzerine "büyük seçimlerin kampanya süreleri 30-35 günü aşmıyor. Seçmen son bir hafta içinde kararını veriyor. 'hayır' cıların erken başlaması faydamıza" dedi.
07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
- Bakan Ağbal: 3 denetim aşaması varDerbinin olay hakeminin notu belli olduHakan Çalhanoğlu'ndan 'Chelsea' açıklamasıGalatasaray'da 5 sezon sonra büyük tehlike!Hollanda'da Kosova krizi! Enes Ünal isyan etti!Talisca isyan etti! 'İki aylığımı verin'Fikret Orman: Herkesten özür diliyorum!İşte gözlemci raporu! Van Persie yandıBaşbakan çok kızdı: Sizi Allah ıslah etsin!Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksiniz
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:34 Güneş 08:02 Öğle 13:25 İkindi 16:09 Akşam 18:36 Yatsı 19:57
- 13°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 0°C Ankara
- 12°C Antalya
- 4°C Artvin
- 13°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 86.999 -0.41
- Altın: 146,907 0.54
- Dolar: 3,7098 0.60
- Euro: 3,9585 0.03
AK Parti'den ByLock kullanan çıktı mı? İşte cevabı
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, hükümet üyelerinde ve AK Parti milletvekilleri içinde ByLock kullanan kimse çıkmadığını söyledi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan çok kızdı: Sizi Allah ıslah etsin!Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.
Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksinizMHP Lideri, referandumda 'evet' diyecekleri için kendisini eleştiren CHP'yi yerden yere vurdu.
AK Parti'den ByLock kullanan çıktı mı? İşte cevabıAK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, hükümet üyelerinde ve AK Parti milletvekilleri içinde ByLock kullanan kimse çıkmadığını söyledi.
Devlet Bahçeli ateş püskürdü!MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, MHP'ye referandumdaki evet kararı için karalama kampanyası düzenleyenlere zehir zemberek cevap verdi.
Turgut Özal, Erdoğan'a bu görevi teklif etmişTurgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal katıldığı bir televizyon programında babasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençliğinde yaptığı teklifi anlattı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- Böylesi en son 30 yıl öncesi görülmüştü
- Caner Erkin, nafakayı faiziyle ödedi
- Dünyanın en uzun uçuşu başladı!
- Kural ve Cemcir izinsiz kullanmış
- “En güzelini Müslümanlar yapmalı”
- Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı
- Mahsun Kırmızıgül gişede çakıldı!
- Oğlunun adını 'Beşiktaş' koydu
- Balinanın midesinden bakın ne çıktı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.