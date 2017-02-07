07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksiniz

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Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksiniz
MHP Lideri, referandumda 'evet' diyecekleri için kendisini eleştiren CHP'yi yerden yere vurdu.
Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksiniz Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksiniz Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Şamarı yiyeceksiniz

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm cephelerin birlik olarak, anayasa değişikliği konusundaki tavırlarını eleştirdiğini söyleyen Bahçeli, tüm cephelere aynı anda cevap verdi.

SİZE NE, SİZE Mİ SORACAKTIK?

MHP Lideri, "Bugün malum şer ve kriz ittifakı emel birliği etmiş, anayasa değişikliği konusundaki tutumumuzu eleştiriyor. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, TKP eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, kendilerine milliyetçi diyenler... Size ne? Size mi soracaktık.

Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani izni sizden mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden 'evet' demişiz. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl oluyor da peşine takılmışız.

KANDİL VE PENSİLVANYA'DAKİ KAÇAKLARIN ENSELERİNDEN TUTACAĞIZ

Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır." 

Türkiye'yi Alman Başbakanı'na şikayet etme gafletini gösteren CHP zihniyeti Türk milletinden şamarı yiyecektir.

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