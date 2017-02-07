07 Şubat 2017 Salı11 C.Evvel 1438
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PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçti

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Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye sınırına yakın Hacılar Mezarlığı'nda yaptığı aramada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçti
PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçti PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçti PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçti

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin terör örgütüne ilişkin istihbarat çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Suriye sınır kesiminde bulunan Hacılar Mezarlığı'nda arama yaptı.

Mezarlıkta terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 21 roket başlığı, 3 kısa menzilli el telsizi, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 Biksi tüfek, 6 Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 2 silah üstü dürbün, 2 gece görüşlü dürbün, 23 patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman bulundu. 

Mezarlıktan çıkarılan mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, soruşturma sürüyor.

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